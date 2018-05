Venezuela zvyšuje minimálnu mzdu o 95 %

Minimálna mesačná mzda, vrátane poukážok na stravu, sa zvyšuje na 2,6 milióna bolívarov, čo je pri oficiálnom výmennom kurze približne 37 USD (30,63 eura) a 3 USD na čiernom trhu.

Caracas 1. mája (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok (30.4.) oznámil zvýšenie minimálnej mzdy o 95 % pri príležitosti medzinárodného Sviatku práce a pred blížiacimi sa voľbami 20. mája, v ktorých sa bude znovu uchádzať o svoj post.



Minimálna mesačná mzda, vrátane poukážok na stravu, sa zvyšuje na 2,6 milióna bolívarov, čo je pri oficiálnom výmennom kurze približne 37 USD (30,63 eura) a 3 USD na čiernom trhu.



Maduro vyhlásil, že toto opatrenie pomôže občanom vyrovnať sa so štvorcifernou infláciou v krajine, z ktorej obviňuje "sprisahanie riadené z amerického Miami a z Kolumbie a tiež oligarchiu. Tá podľa neho vytvorila systém na okrádanie ľudí. "Je to ekonomická vojna, ktorú porazíme," sľúbil prezident.



Opozičný kandidát Henri Falcon povedal, že zvýšenie mzdy len povzbudí rast inflácie, ktorá za 12 mesiacov do konca marca 2018 vyskočila o takmer 9000 %.



Pokles cien ropy - hlavného exportného artikla tejto juhoamerickej krajiny - a rýchlo rastúca inflácia prispeli k hlbokej hospodárskej kríze, v dôsledku ktorej státisíce ľudí emigrovali do susedných krajín.



Väčšina opozície bude bojkotovať voľby, ktoré Spojené štáty a Európska únia tiež kritizovali ako nedemokratické.



