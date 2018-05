Venezuelčania utekajú z krajiny, na autobusové lístky majú poradovník

Zdá sa, že emigračná kríza, ktorú Venezuela zažila v ostatných rokoch, keď jej ekonomika skolabovala, bude pokračovať, pretože vláda prezidenta Madura pravdepodobne nezmení svoju politiku.

Caracas 22. mája (TASR) - Betsabé Casiqueová šetrila osem mesiacov na lístky na autobus z Venezuely pre seba a svoje tri deti. Jeden stojí 1,4 milióna bolívarov, čo je menej ako 2 USD (1,7 eura) na čiernom trhu, a zodpovedá to jej mesačnej mzde zdravotnej sestry.



Po znovuzvolení socialistického prezidenta Nicolása Madura na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v nedeľu (20.5.) pri hlasovaní, ktoré opozícia a zahraničné vlády označili za nelegitímne, sa Casiqueová rozhodla odísť najprv do mesta San Cristóbal na západe Venezuely a odtiaľ do Cúcuty v Kolumbii.



Výsledok volieb bol poslednou kvapkou, ktorá ju presvedčila, aby sa rozhýbala a šla si kúpiť lístky na autobusový terminál Aeroexpresos Ejecutívos v Caracase.



Už v pondelok (21.5.) si 99 ľudí si kúpilo lístky na ten istý smer (do San Cristóbalu), povedala ďalšia cestujúca Greberli Rojasová a ukázala na ručne písaný poradovník, ktorý má zabrániť sporom medzi cestujúcimi, snažiacimi sa prebojovať do autobusu.



Rojasová, 29-ročná účtovníčka prišla z mesta Barlovento, ktorá si kúpila si lístok už v pondelok, plánuje stráviť noc na stanici, aby neprišla o svoje miesto.



"Som pripravená predávať kávu, pretože imigranti musia byť pripravení začínať od nuly," povedala Rojasová, ktorá sa plánuje usadiť v peruánskej Lime.



Organizácia Spojených národov odhaduje, že takmer 1 milión Venezuelčanov odišlo z krajiny medzi rokmi 2015 a 2017.



Aj počas uplynulého víkendu prúdili migranti cez hranice Venezuely, neverili, že ich hlasy vo voľbách niečo zmenia, mnohí očakávali, že budú zmanipulované. Opozícia vyzvala na bojkot a účasť na voľbách dosiahla len 46 %. Na porovnanie v prezidentských voľbách v roku 2013 bola 80-%.



"Očakávali sme, že budú úspešní doterajší vládni predstavitelia, a tak sme sa rozhodli odísť," povedal Jorge Hernández, 23-ročný študent techniky, ktorý predal svoju Toyotu Avalon, aby kúpil lístky pre seba a matku a opustil Caracas z terminálu Rutas de América v pondelok ráno.



Vyrazili na 36-hodinovú cestu do Trujilla v Peru, kde ich už 2,5 mesiaca čakala jeho sestra. "Táto vláda je pri moci už 18 rokov a veci sa zmenili zo zlých na horšie," dodal.