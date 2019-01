Venezuelská generalita ostáva verná Madurovi a vyzýva na dialóg

V posledných dňoch sa po celej Venezuele konali demonštrácie s cieľom dosiahnuť odstúpenie Madura z funkcie.

Caracas 24. januára (TASR) - Vrchní predstavitelia venezuelskej armády vo štvrtok potvrdili svoju lojalitu prezidentovi Nicolásovi Madurovi po tom, ako obvinili opozičného lídra Juana Guaidóa z pokusu o štátny prevrat a vyzvali na nastolenie dialógu. Informovala o tom agentúra DPA.



"Prebieha pokus o štátny prevrat... proti našej demokracii," vyhlásil počas tlačovej konferencie v prítomnosti generality venezuelský minister obrany Vladimir Padrino. S poukazom na Guaidóa, ktorý sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, Padrino vyhlásil, že armáda "nikdy neprijme prezidenta, ktorý slúži obskúrnym záujmom, a taktiež sa nikdy nepoddá cudzej mocnosti".



Padrino obvinil Guaidóa tiež z toho, že slúži záujmom Spojených štátov a iných krajín, ktoré sa snažia "šíriť anarchiu a chaos". V tomto kontexte však šéf rezortu obrany upozornil na to, že "občianska vojna nevyrieši problémy krajiny", a vyzval opozíciu na "dialóg", ktorého cieľom by malo byť nájdenie "ústavného riešenia" prebiehajúcej krízy.



Minister na záver svojho vystúpenia dodal, že šéfovia všetkých ôsmych vojenských regiónov stoja naďalej za Madurom.



V posledných dňoch sa po celej Venezuele konali demonštrácie s cieľom dosiahnuť odstúpenie Madura z funkcie. V stredu sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny.



Jeho legitimitu ako nového venezuelského prezidenta už okrem USA uznali - s výnimkou Mexika - všetky štáty patriace do tzv. limskej skupiny, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny. Na stranu Madura sa dosiaľ otvorene postavili Rusko, Mexiko, Bolívia, Turecko a Kuba, ako aj Irán.