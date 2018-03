Venezuelského extrémistu Carlosa opäť postavili pred francúzsky súd

V súčasnosti 68-ročného Ilicha Ramíreza Sáncheza odsúdili vlani v marci na doživotie.

Paríž 5. marca (TASR) - Venezuelského extrémistu známeho ako Carlos alebo Šakal postavili v pondelok opäť pred francúzsky súd v súvislosti s granátovým útokom z roku 1974, ktorého terčom bola obchodná pasáž v Paríži. Informovala o tom agentúra AP.



V súčasnosti 68-ročného Ilicha Ramíreza Sáncheza odsúdili vlani v marci na doživotie práve za uvedený útok, ktorý si podľa údajov zverejnených v pondelok vyžiadal dvoch mŕtvych a 34 zranených. Sánchez sa proti rozsudku odvolal i napriek tomu, že v súčasnosti si už odpykáva dva ďalšie doživotné tresty za vraždy a útoky, ktoré podľa prokuratúry spáchal alebo organizoval v 70. a 80. rokoch v mene palestínskeho a komunistického hnutia.



Jedna z právnych zástupkýň obžalovaného Isabelle Coutantová-Peyreová povedala, že pred začiatkom odvolacieho procesu nemal možnosť nahliadnuť do spisu a mohol by požiadať o odročenie. Carlos pritom už dávno popieral, že by mal podiel na predmetnom útoku v Paríži z 15. septembra 1974.



Najznámejšou spomedzi mnohých akcií, na ktorých sa svojho času podieľal Carlos a jeho spolubojovníci, je prepad konferencie ministrov z členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo Viedni z roku 1975, ktorý si vyžiadal tri životy.



Na medzinárodnej úrovni intenzívne hľadaného Venezuelčana sa podarilo zadržať až v roku 1994 v Sudáne, odkiaľ putoval do Francúzska, čo jeho obhajoba označila za únos. Samotný Carlos, ktorý je za mrežami už dve desaťročia, sa vníma ako celoživotný revolucionár.