Venezuelskí armádni velitelia ubezpečili Madura o svojej lojálnosti

Agentúra AP uviedla, že Guaidó sa objavil v uliciach s istým počtom podporovateľov z radov armády, ale zatiaľ nie sú náznaky širšej vzbury v ozbrojených silách.

Caracas 30. apríla (TASR) - Venezuelský socialistický prezident Nicolás Maduro v utorok vyhlásil, že hlavní armádni velitelia ho ubezpečili o svojej lojálnosti aj napriek výzvam opozičného lídra Juana Guaidóa, aby armáda povstala.



"Nervy zo Železa! Hovoril som s veliteľmi všetkých (obranných regiónov a operačných zón), ktorí vyjadrili svoju plnú lojálnosť Ľudu, Ústave a Vlasti," uviedol Maduro podľa agentúry AFP na Twitteri a vyzval na "čo najväčšiu mobilizáciu obyvateľstva s cieľom dosiahnuť víťazstvo mieru".



Agentúra AP uviedla, že Guaidó sa objavil v uliciach s istým počtom podporovateľov z radov armády, ale zatiaľ nie sú náznaky širšej vzbury v ozbrojených silách. Stovky podporovateľov Madura sa zišli na zhromaždení pri prezidentskom paláci a skandovali na jeho podporu. Podľa venezuelského ministra zahraničných vecí Jorgeho Arreazu sa tisíckam prívržencov Guaidóa, ktorí sa zišli vo východnej časti Caracasu, nepodarí narušiť lojálnosť armády voči Madurovi.



Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vyhlásil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podporuje predsedu venezuelského Národného zhromaždenia Guaidóa v jeho výzve na vojenské povstanie voči prezidentovi Madurovi. Podobne sa vyjadril aj americký viceprezident Mike Pence, ktorý odkázal Venezuelčanom, ktorí vyšli do ulíc: "Sme s vami!"



Pompeo uviedol na Twitteri, že USA "plne podporujú" Guaidóovu výzvu na začiatok Operácie sloboda. Konštatoval, že USA stoja pri venezuelskom ľude "v jeho hľadaní slobody a demokracie". Podľa neho demokracia nemôže byť porazená.



Bolívia a Kuba, kľúčoví spojenci Madura, odsúdili pokus o "štátny prevrat" v jeho krajine.



Bolívijský prezident Evo Morales vyzval prostredníctvom Twitteru latinskoamerické vlády, aby "odsúdili štátny prevrat vo Venezuele" a obvinil USA z "vyprovokovania násilia a smrti vo Venezuele".



Aj kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez podporil na Twitteri Madura a vyzval USA na "zastavenie útokov na mier".



Ruský prezident Vladimir Putin diskutoval o prebiehajúcom vojenskom povstaní vo Venezuele so svojou Radou bezpečnosti. Putinov hovorca Dmitrij Peskov bez ďalších podrobností uviedol, že sa na jej zasadnutí venovala značná pozornosť správam o pokuse prevrat v tejto krajine.



Venezuelské bezpečnostné sily zakročili slzotvorným plynom voči opozičnému lídrovi Guaidóovi, ktorý sa nachádzal spolu so skupinou mužov vo vojenských uniformách neďaleko leteckej základne v Caracase.



Venezuelská vláda predtým oznámila, že potláča malý pokus o prevrat zo strany armádnych "zradcov" spolupracujúcich s pravicovými odporcami vlády. Minister informácií Jorge Rodríguez sa tak vyjadril na Twitteri po tom, ako Guaidó vyzval na vojenské povstanie. Opozičný líder tak urobil vo videu, na ktorom bol obklopený ozbrojenými vojakmi na leteckej základni v Caracase.



V trojminútovom videu uviedol, že vojaci, ktorí vyšli do ulíc, budú chrániť venezuelskú ústavu. Začala sa posledná fáza plánu na "ukončenie uzurpácie" - zosadenie prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil Guaidó, ktorý vyzval Venezuelčanov, aby išli do ulíc s cieľom zvrhnúť Madura.