Venezuelský minister vyzval na rokovania medzi Madurom a Trumpom

Ženeva 27. februára (TASR) - Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza navrhol v stredu nadviazanie priamych rokovaní medzi prezidentom Nicolásom Madurom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, čo by malo prispieť k zmierneniu súčasnej krízy vo Venezuele. Vyjadril sa tak vo vystúpení na pôde Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve, uviedla agentúra AFP.



"Navrhujeme cestu dialógu, dokonca i so Spojenými štátmi... Prečo by sa prezident Trump a prezident Maduro nemohli stretnúť?" povedal Arreaza. "Už bolo dosť celej tejto agresie," dodal.



Spojené štáty majú vedúcu úlohu v diplomatickej kampani na podporu vodcu venezuelskej opozície a predsedu parlamentu Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta, čo následne uznalo približne 50 krajín sveta.



Guaidó svoj postup odôvodnil tým, že opätovné zvolenie socialistu Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne. Washington požiadal o dodávky humanitárnej pomoci, ktoré sa Madurova vláda snaží zastaviť pomocou armády.



Maduro obviňuje Spojené štáty, že chcú túto pomoc zneužiť ako politický nástroj na jeho zosadenie. Hospodárske problémy svojej krajiny pripisuje americkým sankciám.



Arreaza v Ženeve opätovne pozval do Venezuely vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú, aby zhodnotila dosah "blokády" pod vedením Spojených štátov. Na protest proti politike Madurovej vlády odišlo na úvod Arreazovho príhovoru zo zasadacej miestnosti vyše 50 diplomatov vrátane zástupcov tzv. limskej skupiny združujúcej 13 latinskoamerických krajín a Kanadu, ktorá neuznáva Madura za legitímneho prezidenta Venezuely, napísala agentúra DPA.