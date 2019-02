Guaidó chce vyslať delegáciu do váhavého Talianska

V talianskej vládnej koalícii panujú ohľadne vývoja vo Venezuele nezhody. Niektorí sa obávajú, že nútený odchod Madura môže vyvolať vo Venezuele chaos.

Rím 6. februára (TASR) - Venezuelský opozičný vodca Juan Guaidó chce vyslať delegáciu do Talianska, ktoré nenasledovalo príklad iných členov Európskej únie a neuznalo ho za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Guaidó poslal list, v ktorom žiada "čo najskôr" vyslať delegáciu do Ríma v súvislosti s predstavením "akčného plánu na znovunastolenie demokracie vo Venezuele prostredníctvom slobodných a transparentných volieb", povedal taliansky minister vnútra Matteo Salvini.



V talianskej vládnej koalícii, ktorú tvorí pravicovo-populistická Liga Severu (LN) a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), panujú ohľadne vývoja vo Venezuele nezhody. Zatiaľ čo LN sa prikláňa k ukončeniu pôsobenia venezuelského prezidenta Nicolása Madura, niektorí politici M5S s ním sympatizujú alebo odmietajú zaujímanie stanovísk v danom mocenskom súboji. Hnutie zároveň vyjadruje obavy, že nútený odchod Madura môže vyvolať vo Venezuele chaos podobne, ako sa to stalo v Líbyi, Afganistane alebo Iraku.



Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády vo Venezuele na ďalšie šesťročné obdobie. Líder opozície Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Spojené štáty ho okamžite uznali a Madura označili za nelegitímnu hlavu štátu. Legitimitu Guaidóa následne uznala taktiež Kanada, Izrael i väčšina latinskoamerických krajín. Madura naopak podporili krajiny ako Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.



Tento týždeň Guaidóa podporila dvadsiatka krajín EÚ na čele s Britániou, Francúzskom, Nemeckom a Španielskom. Stalo sa tak po tom, ako Maduro nevyhovel ich požiadavke, aby do 3. februára vypísal nové prezidentské voľby.