Venezuelský opozičný líder Guaidó sa stretne s prezidentom Bolsonarom

Brazília 28. februára (TASR) - Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó sa vo štvrtok stretne s brazílskym prezidentom Jairom Bolsonarom. Pre agentúru AFP to potvrdili zdroje z oboch strán.



Guaidó, ktorého ako dočasného prezidenta uznalo 50 krajín sveta, odcestoval z Kolumbie do brazílskeho hlavného mesta v stredu večer. Guaidó sa od piatka zdržiaval v Kolumbii, kam napriek zákazu cestovať odišiel na zasadnutie limskej skupiny. Venezuelský najvyšší súd v januári zakázal Guaidóovi vycestovať do zahraničia, kým prebieha vyšetrovanie jeho činov. Prezident Nicolás Maduro nedávno naznačil, že by ho po návrate do vlasti mohli zatknúť.



Brazília a Kolumbia sú spojencami opozičného politika a predsedu venezuelského parlamentu Guaidóa. Obe krajiny zhromaždili humanitárnu pomoc pre Venezuelu, ktorú sa ale zatiaľ nepodarilo dostať k civilnému obyvateľstvu.



Guaidó v stredu vyzval Venezuelčanov, aby vošli do ulíc až pokým Maduro neodstúpi. "Nemali by sme opustiť ulice, pokiaľ nedosiahneme koniec ovládania (Madurom)," odkázal svojim priaznivcom prostredníctvom hlasového odkazu zverejneného na Twitteri.



Samozvaný prezident zároveň povedal, že odštartuje akcie zamerané proti Madurovi a vyzval na nové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré by sa zaoberalo situáciou vo Venezuele. Termín svojho návratu do Caracasu však stále neohlásil.



Predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta Venezuely s odôvodnením, že opätovné zvolenie socialistu Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne. Guaidó požiadal Spojené štáty o dodávky humanitárnej pomoci do Venezuely, čo Madurova vláda označuje za predvoj pre americkú inváziu.



Limská skupina začiatkom februára prizvala do svojich radov Guaidóovu "legitímnu vládu Venezuely" a ubezpečila, že bude uznávať zástupcov tejto vlády v jednotlivých členských krajinách a spolupracovať s nimi.