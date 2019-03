Venezuelský opozičný líder vyzval na celonárodný pochod do Caracasu

Guaidó tisícom priaznivcov povedal, že sa vydá na cestu po krajine pred tým, ako povedie celonárodný pochod.

Caracas 10. marca (TASR) - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó ohlásil v sobotu celonárodný pochod do Caracasu. Urobil tak na zhromaždení svojich stúpencov, ktorí vyšli do ulíc metropoly, aby zvýšili tlak na prezidenta Nicolása Madura. V hlavnom meste sa medzitým konala aj demonštrácia na podporu Madurovej vlády. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Guaidó tisícom priaznivcov povedal, že sa vydá na cestu po krajine pred tým, ako povedie celonárodný pochod. "Keď skončíme s cestou, organizáciou v každom (venezuelskom) štáte, oznámime dátum, keď všetci spolu prídeme do Caracasu," povedal 35-ročný predseda parlamentu, ktorý sa koncom januára vyhlásil za dočasného prezidenta a získal podporu viac ako 50 krajín sveta.



"Miraflores, Miraflores!" volali jeho stúpenci v zmienke o prezidentskom paláci.



Guaidó tiež pohrozil, že požiada o intervenciu zvonka, "keď príde čas". Poukázal v tejto súvislosti na ústavu, ktorá povoľuje "použitie venezuelskej vojenskej misie v zahraničí alebo cudzincov vnútri krajiny", citovala ho AFP.



"Intervencia, intervencia!" reagoval dav.



"Všetky možnosti sú na stole," dodal Guaidó, ktorý hovoril zo zadnej časti pick-upu po tom, ako štátne bezpečnostné zložky zabránili opozícii postaviť pódium na pôvodne zamýšľanom mieste protestu. Zadržali pri tom tri osoby.



Maduro medzitým vyzval na protesty proti "imperializmu" na pochode svojich stúpencov, ktorý bol venovaný štvrtému výročiu vyhlásenia, v ktorom Spojené štáty označili Venezuelu za "hrozbu" pre svoju bezpečnosť a uvalili na ňu sankcie.



"Dnes sme viac ako kedykoľvek predtým antiimperialisti, nikdy sa nevzdáme!" napísal Maduro na sociálnej sieti Twitter.