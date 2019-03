Venezuelský parlament vyhlásil pre výpadky elektriny stav núdze

Parlament odmietol argument prezidenta Nicolása Madura, že výpadky elektriny sú následkom sabotáže zo strany USA. Maduro ich tiež pripisuje zlému manažmentu a nedostatku investícií.

Caracas 12. marca (TASR) - Opozíciou ovládaný venezuelský parlament vyhlásil v pondelok stav núdze vzhľadom na to, že krajina už štyri dni čelí výpadkom elektrickej energie. Informovala o tom agentúra AFP.



Parlament schválil dekrét predložený svojím predsedom a samozvaným úradujúcim prezidentom Juanom Guaidóom. Ten žiada "medzinárodnú spoluprácu", ktorá by pomohla vyriešiť venezuelskú krízu.



Parlament odmietol argument prezidenta Nicolása Madura, že výpadky elektriny sú následkom sabotáže zo strany USA. Maduro ich tiež pripisuje zlému manažmentu a nedostatku investícií.



Národné zhromaždenie však podľa agentúry DPA nemá silu stav núdze presadiť, keďže moc drží vo svojich rukách Maduro. Stav núdze by mal trvať 30 dní.



Guaidó vyzval, aby sa v utorok popoludní konali protestné demonštrácie voči masívnym výpadkom energie.



Rozsiahly výpadok prúdu zasiahol minulý štvrtok popoludní takmer celú Venezuelu a pokým v sobotu v niektorých oblastiach obnovili prerušované dodávky elektriny, iné zostali bez nej.



Prerušenie dodávok elektrickej energie vo Venezuele doposiaľ zapríčinilo úmrtie 17 pacientov. Odborníci varovali pred nárastom úmrtí spojených s výpadkami v dodávkach elektriny.



Venezuelská vláda obvinila z terajšieho výpadku Spojené štáty, ktoré podľa nej sabotovali ústrednú elektráreň Guri.



Venezuela často zažíva čiastočné výpadky prúdu, tento však patrí k najhorším a najdlhším za celé roky a ochromil veľkú časť krajiny.