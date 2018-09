Venezuelský prezident N. Maduro: Som ochotný stretnúť sa s Trumpom

K Madurovej prekvapujúcej návšteve došlo po tom, ako vyhlásil, že plánovanú cestu na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku možno zruší. Obával sa, že sa ho jeho protivníci pokúsia v zahraničí zabiť.

New York 27. septembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu uviedol, že je pripravený stretnúť sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Povedal to počas prejavu na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, v ktorom Washington obvinil z vykonávania "neustálych útokov" na venezuelský národ.



Informovala o tom z noci na štvrtok agentúra DPA.



Napriek obrovským historickým, ideologickým a sociálnym rozdielom "bude prezident Venezuely ochotný natiahnuť ruku k prezidentovi USA a o týchto záležitostiach diskutovať bilaterálne," povedal Maduro na pôde OSN v New Yorku, kde sa v stredu nečakane objavil.



V tejto súvislosti ďalej povedal, že bude diskutovať "o hocičom, o čom bude chcieť (Trump) hovoriť... otvorene, úprimne".



Tiež spomenul, že venezuelské vyšetrovanie ukázalo, že útok dronmi zameraný na jeho osobu počas prejavu na vojenskej slávnosti v Caracase zo 4. augusta "bol pripravený a financovaný z územia Spojených štátov".



V súvislosti s vyšetrovaním tohto útoku, pri ktorom utrpelo zranenia sedem vojakov, Maduro vyzval na vytvorenie špeciálneho vyšetrovateľa.



USA tiež obvinil z "finančného útlaku" uložením "nelegálnych sankcií" na Caracas. Zároveň poukázal na nedávny článok denníka New York Times, podľa ktorého Trumpova administratíva viedla rozhovory s venezuelskými vojenskými predstaviteľmi o možnosti uskutočniť v tejto latinskoamerickej krajine prevrat.



DPA pripomenula, že šéf Bieleho domu predtým vyjadril ochotu sa s Madurom stretnúť s tým, že je pripravený diskutovať o všetkých možnostiach riešenia venezuelskej krízy.



K Madurovej prekvapujúcej návšteve došlo po tom, ako vyhlásil, že plánovanú cestu na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku možno zruší. Obával sa, že sa ho jeho protivníci pokúsia v zahraničí zabiť.