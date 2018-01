Verejnú debatu kandidátov na priemiéra Maďarska chcú aj voliči Fideszu

Premiér Viktor Orbán však debatu odmieta.

Budapešť 17. januára (TASR) - Verejná debata kandidátov na post predsedu maďarskej vlády v predvolebnej kampani sa konala naposledy v roku 2006. Podľa aktuálneho prieskumu inštitútu Republikon si takúto diskusiu želá 46 percent Maďarov a za potrebnú by ju považovalo aj 40 percent voličov vládnej strany Fidesz. Premiér Viktor Orbán však debatu odmieta.



V roku 2006 diskutovali vtedajší predseda vlády za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Ferenc Gyurcsány s kandidátom na premiéra Fideszu Viktorom Orbánom.



Gyurcsány, ktorý zastával premiérsku funkciu od roku 2004 do roku 2009, pre komerčnú televíziu Hír TV uviedol, že v roku 2006 vo verejnej diskusii svojho partnera tvrdo porazil. Orbán vtedy podľa jeho slov pochopil, že televízna debata nie je miestom pre "táraniny", ale že do nej človek musí ísť pripravený.



"Musí mať predstavu o tom, čo spraví so zdravotníctvom, školstvom či poľnohospodárstvom. Orbán je zbabelý a nepripravený. Dnes by som ho porazil ešte výraznejšie," zdôraznil expremiér a terajší predseda Demokratickej koalície (DK) Gyurcsány.



Z výsledkov prieskumu Republikonu vyplýva, že takúto debatu považuje za dôležitú 46 percent Maďarov, 25 percent sa k otázke vyjadrilo neutrálne a 21 percent si myslí, že je zbytočná.



Spomedzi voličov Fideszu by chcelo vidieť verejnú diskusiu 40 percent, z kruhu priaznivcov ultrapravicovej strany Jobbik až 72 percent a 68 percent ľavicovo-liberálnych voličov.