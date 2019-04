Verhofstadt odmieta vyššie poplatky pre študentov z EÚ v Anglicku

Ani pre program Erasmus by sa nič meniť nemalo. Študenti z Británie musia mať aj naďalej možnosť študovať v EÚ a študenti z Únie v Británii za takých podmienok ako doteraz, vyhlásil Verhofstadt.

Brusel 29. apríla (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu pre brexit Guy Verhofstadt odmietol v pondelok údajný návrh britského ministra školstva Damiana Hindsa na to, aby študenti z krajín EÚ platili od akademického roku 2021-22 vyššie poplatky za štúdium ako študenti z tretích krajín. Verhofstadt o tom informoval prostredníctvom Twitteru, pričom sa odvolal na článok britského spravodajského portálu iNews.



"V žiadnom prípade! Študenti sa nesmú stať obeťou brexitu. Napíšem premiérke Mayovej o tom, že to nikdy neprijmeme. Ani pre program Erasmus by sa nič meniť nemalo. Študenti z Británie musia mať aj naďalej možnosť študovať v EÚ a študenti z Únie v Británii za takých podmienok ako doteraz," vyhlásil Verhofstadt.



O údajnom pláne Hindsa na zrušenie doterajšieho štatútu študentov z krajín EÚ na anglických univerzitách - na základe ktorého platia rovnaké školné ako britskí študenti, pričom majú tiež nárok požiadať britskú vládu o študijnú pôžičku - informoval ako prvý ešte v sobotu internetový denník BuzzFeed.



Študenti z krajín EÚ, ktorí nastúpia na anglické univerzity od akademického roku 2021-22, by podľa informácií tohto denníka mali platiť "podstatne vyššie poplatky za štúdium, ako v súčasnosti platia študenti z krajín mimo EÚ".



Tieňová ministerka školstva z Labouristickej strany Angela Raynerová na margo tejto iniciatívy podľa iNews vyhlásila, že "pre desaťtisíce študentov z EÚ", ktorí študujú na anglických univerzitách, to bude znamenať "prudký nárast poplatkov za štúdium".



"Vládni ministri zas a znova odmietajú uznať dôležitý prínos zahraničných študentov, najmä tých z EÚ, pre naše univerzity," dodala Raynerová.



Hovorca britského ministerstva školstva v súvislosti s budúcim štatútom študentov z EÚ na anglických univerzitách vyhlásil, že "vláda včas upovedomí potenciálnych študentov z krajín EÚ o budúcich poplatkoch (za štúdium) ešte pred akademickým rokom 2020-21".



Britská vláda ešte minulý rok oznámila, že študenti z krajín Únie - začínajúci svoje štúdium na anglických univerzitách v rokoch 2019-20 - budú ešte môcť študovať za rovnakých podmienok ako doteraz.



Škótska vláda už dávnejšie avizovala, že študenti z Únie, ktorí nastúpia na štúdium v septembri 2020, budú tiež môcť na škótskych univerzitách študovať za rovnakých podmienok ako britskí študenti - a teda bez poplatkov. Wales by mal informácie o štatúte študentov z EÚ na waleských univerzitách po roku 2020 ešte len oznámiť.