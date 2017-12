Ruským vedcom sa podarilo obnoviť kontakt s družicou AngoSat-1

Spojenie sa vrátilo po tom, ako sa družica dostal do úrovne Slnka a roztiahla svoje solárne panely, čím mohla znovu prijímať energiu do elektrického systému.

Moskva 29. decembra (TASR) - Ruskí kozmickí vedci obnovili kontakt s telekomunikačnou družicou AngoSat-1, prvou družicou afrického štátu Angola. "Opätovne dostávame telemetrické údaje," povedali vo štvrtok pre agentúru Interfax predstavitelia ruskej vládnej vesmírnej spoločnosti Roskosmos.



Družicu, ktorá sa medzitým dostala na svoju obežnú dráhu, vyniesla do vesmíru v utorok nosná raketa Zenit-3F z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Po niekoľkých hodinách sa však kontakt s družicou prerušil. Predpokladalo sa, že príčinou je skrat, pričom vyhliadky na obnovenie kontaktu boli slabé.



Spojenie sa vrátilo po tom, ako sa družica dostal do úrovne Slnka a roztiahla svoje solárne panely, čím mohla znovu prijímať energiu do elektrického systému. Či bude AngoSat-1, vyrobená ruskou spoločnosťou Energija, schopná plne obnoviť svoju operabilitu, však stále nie je podľa špecialistov jasné.



AngoSat-1 má prenášať televízne signály a poskytovať ďalšie telekomunikačné služby pre Angolu, ako aj iné krajiny ležiace v južnej časti afrického kontinentu.