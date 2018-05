Viac ako tri štvrtiny Nemcov sú za vytvorenie azylových centier

Iba tri nemecké spolkové krajiny, a to Bavorsko, Hesensko a Severné Porýnie-Vestfálsko, prejavili záujem podieľať sa na pilotnej fáze projektu plánovaných azylových a odsúvacích centier v krajine.

Berlín 5. mája (TASR) - Až 77 percent oslovených Nemcov je za vytvorenie spolkovou vládou plánovaných nových azylových a odsúvacích centier v spolkovej republike. Ďalších päť percent respondentov nemá na takéto zariadenia vyhranený názor, 18 percent oslovených bolo proti ich vzniku.



Vyplýva to z výsledkov reprezentačného prieskumu verejnej mienky ktoré pre periodikum Die Welt pripravil špecializovaný inštitút Civey.



Za vznik týchto stredísk sú podľa prieskumu takmer jednohlasne (98 percent) stúpenci euroskeptickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ale aj opozičných liberálov z FDP (91 percent). Aj podporovatelia vládnych strán únie CDU/CSU sú z 88 percent za projekt. Výrazne nižšiu podporu majú tieto plány v radoch koaličnej SPD (62 percent) a opozičnej strany Ľavica (53). Väčšina stúpencov nemeckých Zelených (57 percent) je dokonca proti vzniku centier, v ktorých by žiadatelia o azyl vyčkali na rozhodnutie o ich žiadostiach a v prípade negatívneho verdiktu by boli priamo z nich vyhosťovaní.



Spolková vláda si od tejto úpravy sľubuje urýchlenie procesu vyhosťovania odmietnutých žiadateľov o azyl z krajiny, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Iba tri nemecké spolkové krajiny, a to Bavorsko, Hesensko a Severné Porýnie-Vestfálsko, prejavili doteraz záujem podieľať sa na pilotnej fáze projektu plánovaných azylových a odsúvacích centier v Nemecku.



Tak hesenskí, ako aj severoporýnsko-vestfálski činitelia však zdôraznili, že zatiaľ nie sú ešte na stole konkrétne predstavy, na základ ktorých potom kompetentní rozhodnú o prípadnej účasti ich krajín na projekte.