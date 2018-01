Viceprezident USA Pence hovoril s kráľom Abdalláhom o Jeruzaleme

Jordánsky kráľ povedal, že vytvorenie dvoch štátov je jediným riešením izraelsko-palestínskeho konfliktu a Trumpovo rozhodnutie skritizoval.

Ammán 21. januára (TASR) - Washington aj naďalej podporuje vznik dvoch štátov ako riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, v prípade, že sa "obe strany dohodnú". Jordánskemu kráľovi Abdalláhovi II. to v nedeľu povedal americký viceprezident Mike Pence počas ich spoločného stretnutia v kráľovskom paláci v Ammáne.



Pence však podľa agentúry DPA zároveň obhajoval kontroverzne vnímaný krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa v decembri rozhodol uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, čím rozhneval Palestínčanov. Americký viceprezident ale uviedol, že USA budú Ammán rešpektovať v úlohe strážcu jeruzalemských svätýň.



Jordánsky kráľ povedal, že vytvorenie dvoch štátov je jediným riešením izraelsko-palestínskeho konfliktu a Trumpovo rozhodnutie skritizoval. "Pre nás je Jeruzalem rovnako kľúčový pre moslimov a kresťanov ako pre židov," povedal Abdalláh počas stretnutia v kráľovskom paláci, na ktorom sa zúčastnili aj jordánska kráľovná Ránijá a Penceho manželka Karen.



Jordánsky kráľ tiež vyjadril nádej, že Penceho návšteva v regióne obnoví dôveru v presadzovanie dvojštátneho riešenia, kde budú vedľa seba exitovať východný Jeruzalem ako metropola nezávislého palestínskeho štátu a Izrael.



Penceho nedeľňajšia návšteva Jordánska je súčasťou jeho štvordňového turné po krajinách Blízkeho východu. Turné začal americký viceprezident v sobotu v Egypte, kde sa stretol s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Práve Egypt a Jordánsko sú v regióne jedinými arabskými krajinami, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s Izraelom, priblížila DPA.



Pence v pondelok odcestuje do Izraela, kde sa má stretnúť s tamojším premiérom Benjaminom Netanjahuom a vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente.



Viceprezidentova návšteva predstavuje prvú cestu popredného predstaviteľa vlády USA na Blízky východ po Trumpovom kontroverznom rozhodnutí o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela. Je však nepravdepodobné, že by mohla významnejšie prispieť k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, analyzuje agentúra DPA. Pôvodne sa mala návšteva uskutočniť už v decembri, no Pence ju o niekoľko týždňov odložil, pričom oficiálnym dôvodom odkladu bolo hlasovanie o daňovej reforme v Senáte.