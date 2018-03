Videá zachytávajú Asada, ako riadi auto v Ghúte a smeruje za vojakmi

Podľa prezidentových slov pohľad na tisíce civilistov, kráčajúcich z povstaleckých častí na územia vo východnej Ghúte kontrolované vládou, dokazujú, že jeho kabinet je medzi Sýrčanmi stále populárny.

Damask 20. marca (TASR) - Úrad sýrskeho prezidenta Bašára Asada zverejnil videozáznamy, ktoré ho zachytávajú, ako osobne riadi auto cestou na návštevu svojich ozbrojených síl bojujúcich v oblasti východná Ghúta pri metropole Damask. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Na záberoch zverejnených v nedeľu večer a v pondelok skoro ráno pôsobí Asad pokojne a sebaisto. Ostatní vodiči na ceste nijako nedávajú najavo, že by vedeli, kto je za volantom štvordverového auta značky Honda.



Asadove ozbrojené sily vo východnej Ghúte, donedávna ovládanej povstalcami, sú zrejme už blízko k jej úplnému dobytiu - bude to jedno z ich najdôležitejších víťazstiev v boji proti povstalcom počas sedem rokov trvajúcej občianskej vojny.



Asad počas jazdy komentoval cestu do kamery a vyjadroval svoje myšlienky o boji. Podľa prezidentových slov pohľad na tisíce civilistov, kráčajúcich z povstaleckých častí na územia vo východnej Ghúte kontrolované vládou, dokazujú, že jeho kabinet je medzi Sýrčanmi stále populárny, a teda stále má legitimitu vládnuť.



Východná Ghúta čelí krutému obliehaniu a ostreľovaniu vládnymi silami už celé týždne, takže civilisti sa dlho tlačili v podzemných úkrytoch. Za posledný mesiac bolo zabitých približne 1500 civilistov.