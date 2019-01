Viedenská radnica navrhuje zákaz nosenia zbraní v celom meste

Viedeň nesúhlasí s návrhom, aby boli ako zóny bez zbraní vyčlenené len určité plochy.

Viedeň 14. januára (TASR) - Zákaz nosenia zbraní v hlavnom meste Rakúska by v budúcnosti nemal byť obmedzený na určité zóny, ale platiť na celom jeho území. Vyplýva to zo stanoviska mestského vedenia, o ktorom informovala v pondelok tlačovú agentúru APA kancelária primátora Michaela Ludwiga.



Podľa tohto stanoviska, zaslaného krajinskému policajnému riaditeľstvu, Viedeň nesúhlasí s návrhom, aby boli ako zóny bez zbraní vyčlenené len určité plochy.



Zriadenie takýchto zón, ktoré umožnila novela policajného zákona, v súčasnosti preverujú rakúske policajné riaditeľstvá na príkaz ministra vnútra Herberta Kickla. V niektorých mestách už zóny so zákazom nosenia zbraní existujú, viedenská polícia sa však v pondelok vyjadrila pre APA skepticky, pokiaľ ide o prípustnosť zavedenia zákazu v celej Viedni.



Zóny bez zbraní sa vzťahujú aj na predmety, ktoré by "za určitých okolností mohli slúžiť na páchanie násilia na ľuďoch alebo veciach", teda napríklad vreckové nožíky. Zákaz neplatí pre osoby, ktoré zbrane nosia pri výkone svojho povolania alebo na základe osobitného povolenia.