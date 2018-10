Bývalý tajomník komunistickej strany Do Muoi zomrel vo veku 101 rokov

Zomrel v noci na utorok vo vojenskej nemocnici v Hanoji na následky vážnej choroby.

Hanoj 2. októbra (TASR) - Bývalý generálny tajomník vietnamskej komunistickej strany Do Muoi zomrel v pondelok vo veku 101 rokov, informovala agentúra AP. Bol oddaný komunista a v prvej polovici minulého storočia bojoval proti koloniálnej nadvláde Francúzska v Indočíne.



Bývalý tajomník zomrel v noci na utorok vo vojenskej nemocnici v Hanoji na následky vážnej choroby. Jeho poradca Phan Trong Kinh štátnym médiám povedal, že Do Muoi mal problémy s pľúcami a obličkami. Pred šiestimi mesiacmi ho museli hospitalizovať s horúčkou a dýchacími ťažkosťami.



Do Muoi sa narodil v roku 1917 na hanojskom predmestí Thanh Tri. V roku 1936 sa pridal k hnutiu, ktoré bojovalo proti francúzskej nadvláde, a neskôr vstúpil aj do komunistickej strany.



V roku 1941 ho zatkli francúzske koloniálne úrady a odsúdili na desať rokov väzenia. Na slobodu sa mu podarilo dostať v roku 1945. Bolo to ešte pred povstaním, po ktorom prezident Ho Či Min vyhlásil nezávislosť Vietnamu od Francúzska.



Do Muoi neskôr v komunistickej strane zastával viacero funkcií a v roku 1988 sa stal premiérom Vietnamu. Generálnym tajomníkom komunistickej strany bol viac ako šesť rokov. Z funkcie odstúpil v roku 1997.



V posledných rokoch sa na verejnosti objavoval len zriedka, podľa slov jeho poradcu však stále sledoval dianie v krajine.