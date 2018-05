Podnikateľ údajne unesený v Berlíne stiahol odvolanie proti rozsudku

Celú kauzu nedávno znovu otvorili nemecké médiá, ktoré ju spájajú aj s návštevou generála To Lama na Slovensku.

Hanoj 7. mája (TASR) - Nečakaný zvrat nastal v pondelok v prípade vietnamského podnikateľa a niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha, ktorého mala uniesť z Nemecka vietnamská tajná služba. Thanh totiž stiahol svoje odvolanie proti verdiktu súdu, ktorý ho odsúdil dvakrát na doživotie. Oznámil to podľa agentúry DPA súd v hlavnom meste Hanoj, kde sa mal odvolací proces s obvineným v pondelok začať.



Oficiálny dôvod tohto kroku nie je známy, podľa hovorcu súdu však Thanh uviedol zdravotné dôvody.



K dôvodom stiahnutia odvolania sa nechcela vyjadriť ani Thanhova matka Dam Thi Ngoc Kha. "Naša rodina bude v tejto chvíli mlčať. Rozhodnutie urobil samotný Thanh," povedala agentúra DPA.



Ľudový súd v Hanoji uznal 52-ročného Thanha v dvoch samostatných procesoch za vinného z korupcie a zlého hospodárenia. Jeho kauza od vlaňajšieho leta značne poškodila vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom. Nemecká vláda je totiž presvedčená, že bývalý generálny riaditeľ štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction (PVC), dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam, bol v júli 2017 odvedený z Berlína proti svojej vôli.



Vietnamská strana tvrdí, že do vlasti sa vrátil dobrovoľne. Podľa svojej nemeckej obhajkyne sa Thanh stal obeťou politických machinácií vo vietnamskej komunistickej strane. Thanh v roku 2016 ušiel z Vietnamu do Nemecka, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.



V Berlíne prebieha od apríla proces so 47-ročným Vietnamcom, ktorého Spolková prokuratúra obviňuje z toho, že bol agentom a podieľal sa na únose Thanha. Predpokladaní zosnovatelia únosu sú však stále na slobode.



Celú kauzu nedávno znovu otvorili nemecké médiá, ktoré ju spájajú aj s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike len tri dni po údajnom únose Thanha z Berlína.