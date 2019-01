Vietnam sa pripravuje na štátnu návštevu Kim Čong-una

Komunistami ovládaný Vietnam, ktorý má dobré vzájomné vzťahy s USA aj s KĽDR, je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšie miesto druhého summitu Kim-Trump.

Hanoj 17. januára (TASR) - Vietnamské hlavné mesto Hanoj sa pripravuje na štátnu návštevu severokórejského vodcu Kim Čong-una. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, citujúc dva zdroje oboznámené so situáciou, zatiaľ čo činitelia a diplomati uviedli, že Vietnam by rád hostil druhý summit Kima a amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Kim má pricestovať do Vietnamu po oslavách nového lunárneho roku, ktoré pripadajú na 4.-8. februára. Spojené štáty a Severná Kórea budú mať tento týždeň vo Washingtone rokovanie na vysokej úrovni, pričom sa má hovoriť o druhom stretnutí Kima s Trumpom. Tí by sa mali pokúsiť dosiahnuť "dočasnú" dohodu o obnovení jadrových rokovaní, uviedli americká a kórejské médiá.



Komunistami ovládaný Vietnam, ktorý má dobré vzájomné vzťahy s USA aj s KĽDR, je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšie miesto druhého summitu Kim-Trump.



Táto krajina v juhovýchodnej Ázii chce hostiť dané podujatie v snahe demonštrovať svoje normalizované vzťahy s USA - niekdajším nepriateľom z vietnamskej vojny -, povedal pre Reuters vietnamský vládny činiteľ a dva diplomatické zdroje. Vietnamský zdroj nepotvrdil, či bude Kimova štátna návšteva skombinovaná s americko-severokórejským summitom.



Trump 6. januára novinárom vo Washingtone povedal, že Spojené štáty a Severná Kórea "rokujú o lokalite" pre druhý summit, termín ktorého má byť oznámený "pravdepodobne v nie príliš vzdialenej budúcnosti".



Obaja lídri sa po prvý raz stretli vlani v júni na historickom summite v Singapure, odvtedy sa však mierový proces namierený na denuklearizáciu Kórejského polostrova stretáva s prekážkami.



Vrcholoví predstavitelia KĽDR vrátane bývalého šéfa tajných služieb Kim Jong-čchola boli vo štvrtok na letisku v Pekingu a predpokladá sa, že smerujú do USA na stretnutie so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom a prípadne i s Trumpom.