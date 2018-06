Záplavy a zosuvy pôdy vo Vietname pripravili o život už 15 ľudí

Živel tiež zmietol jeden most v provincii Lai Chau a zosuvy pôdy znemožnili dopravu na niektorých komunikáciách spájajúcich provincie.

Hanoj 26. júna (TASR) - Pätnásť osôb zahynulo a ďalších 11 zostalo nezvestných v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli severný Vietnam. Miestne úrady varujú pred ďalším zhoršením situácie a zvyšovaním tragickej bilancie, pretože prívalové lejaky by v tejto najviac postihnutej horskej oblasti mali pokračovať, píše agentúra Reuters.



Záplavy v štyroch provinciách boli spôsobené prudkými víkendovými lejakmi. Väčšina obetí sa utopila alebo ich pochovali zosuvy pôdy.



Najviac postihnutou je provincia Lai Chau, ktorá je najmenej obývaná a aj najchudobnejšia. Úrady tam hlásia najmenej 12 mŕtvych vrátane dvoch detí. V provincii Ha Giang zahynuli dve osoby.



"V nadchádzajúcich dňoch sa pripravujeme na ďalšie dažde a obávam sa, že počet obetí v provincii bude naďalej stúpať, keďže 11 ľudí je stále nezvestných," zhodnotil situáciu v Lai Chau podpredseda provinčného ľudového výboru Trong Quang.



V oblasti zaznamenali cez víkend 463 milimetrov zrážok. Takmer 50 domov lejaky zmietli, 264 domov poškodili a 525 ďalších zaplavila voda.



Záplavy tiež zmietli jeden most v provincii Lai Chau a zosuvy pôdy znemožnili dopravu na niektorých komunikáciách spájajúcich provincie.



Podľa prvých odhadov sa môžu škody vyšplhať na 6,15 milióna dolárov.



Prudké lejaky by sa mali v regióne vyskytovať ešte aj v nasledujúcich dňoch.