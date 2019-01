Vietnamská dedina má plné ruky práce s výrobou vonných tyčiniek

Pre vietnamskú voňavú dedinu je toto najhektickejšie obdobie roka. Rodiny v Quang Phu Cau, na okraji Hanoja, už totiž viac ako storočie vyrábajú vonné tyčinky.

Hanoj 12. januára (TASR) - Oslavy kalendárneho Nového roka sú už síce za nami, ale Ázia sa práve pripravuje na svoj najväčší sviatok - lunárny Nový rok.



Pre vietnamskú "voňavú" dedinu je toto najhektickejšie obdobie roka. Rodiny v Quang Phu Cau, na okraji Hanoja, už totiž viac ako storočie vyrábajú vonné tyčinky.



"Výroba týchto tyčiniek je tradičná a duchovná práca," tvrdí pani Dang Thi Hoa, sediac uprostred zväzkov jasne ružových vonných tyčiniek, ktoré sa sušia na poludňajšom slnku.



Táto dedina patrí medzi hŕstku producentov vonných tyčiniek vo Vietname. Vyrábajú sa z vybieleného bambusu a ich vôňa je doslova prispôsobená "chutiam" regiónov, v ktorých sa budú predávať.



Dopyt po tyčinkách vrcholí pred príchodom lunárneho Nového roka. Ten sa začína na druhý nov Mesiaca po dni zimného slnovratu. Jeho začiatok je preto pohyblivý a pripadá na niektorý z dní v období medzi 21. januárom až 20. februárom. Oslavy trvajú niekoľko dní až dva týždne. Davy ľudí počas sviatkov navštevujú chrámy a zapaľujú vonné tyčinky. A nielen v chrámoch, ale aj na domácich oltároch.



Rodina pani Hoa začala vyrábať tyčinky pred viac ako 100 rokmi. Jej matka stále aktívne pomáha a remeslu sa po škole priúča aj dospievajúca dcéra. Z predaja tyčiniek v centrálnom Vietnamu môže získať až 430 USD (372,84 eura) mesačne. To je veľmi dobrý zárobok v krajine, kde je priemerný mesačný príjem 195 USD.



Starobylému remeslu sa venuje väčšina domácností v uličkách Quang Phu Cau. Niektoré štiepia bambus, ktorý sa potom bieli. Ďalšie ponárajú tenké pásiky do vedierok s ružovým farbivom a sušia stovky zväzkov ako kytice na slnku.



Ženy s maskami na tvárach potierajú suché tyčinky aromatickou kadidlovou pastou. Potom ich znova sušia a nakoniec zabalia.



Práca ponúka obyvateľom viac ako len hrdosť na tradíciu. Mnohí vďaka nej slušne zarábajú v porovnaní so mzdami v okolitých továrňach.



"Táto práca je ťažká, ale zarábam dosť na to, aby som vychovala deti a dvom z nich umožnila študovať medicínu," skonštatovala pani Le Thi Lieu.



Ďalšie dve deti sa rozhodli pokračovať v "remesle".



"Potrebujeme, aby sa aspoň jedno z nich zaučilo a mohlo v budúcnosti pokračovať v rodinnom remesle," dodala.



(1 EUR = 1,1533 USD)