Vietnamský exprezident Le Duc Anh zomrel vo veku 99 rokov

Najväčšiu slávu mu vynieslo velenie invázii do Kambodže, čo v roku 1978 prispelo k vytlačeniu Pol Potových Červených Kmérov z tamojšieho hlavného mesta Phnom Penh.

Hanoj 23. apríla (TASR) - Bývalý vietnamský prezident Le Duc Anh zomrel v pondelok "po dlhej chorobe" vo veku 99 rokov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vládne zdroje.



Anh slúžil ako prezident v rokoch 1992-97, pričom presadzoval pokračovanie vedúcej funkcie Komunistickej strany Vietnamu v čase, keď sa táto krajina vydala na smerom k širokým trhovým reformám, ktoré urýchlili jej ekonomický rast.



V roku 1995 sa Le Duc Anh stal prvou vietnamskou hlavou štátu, ktorá po ukončení vietnamskej vojny vkročila na pôdu USA; zúčastnil sa vtedy na oslavách 50. výročia vzniku OSN v New Yorku.



Le Duc Anh dostal vzdelanie v bývalom Sovietskom zväze, bol slepý na jedno oko a počas vietnamskej vojny zastával rozličné armádne funkcie. Ako zástupca veliteľa bol jedným z "osloboditeľov Saigonu" počas ofenzívy, ktorá viedla k zvrhnutiu juhovietnamskej vlády podporovanej Washingtonom.



Najväčšiu slávu mu vynieslo velenie invázii do Kambodže, čo v roku 1978 prispelo k vytlačeniu Pol Potových Červených Kmérov z tamojšieho hlavného mesta Phnom Penh.



"V tom čase plánovali Červení Kméri prebojovať sa do Saigonu. Povstali by Kambodžania bez našej podpory a oslobodili svoju krajinu?" vyhlásil Le Duc Anh pre vietnamské médiá v roku 2009.



Le Duc Anh, ktorý sa narodil v roku 1920, strávil väčšinu svojho života v južnej časti Vietnamu, kde sa zapojil do komunistického povstania proti francúzskej s neskôr americkej prítomnosti vo Vietname.



Všeobecne sa očakáva, že Le Duc Anh bude mať štátny pohreb.