Vitálny český cestovateľ Miroslav Zikmund má 100 rokov

Plzeň/Bratislava 14. februára (TASR) – Priatelia Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka tvorili legendárnu dvojicu českých cestovateľov. Napriek tomu, že ich politika na dvadsať rokov zastavila v rozlete, cestovatelia napísali viacero zaujímavých kníh o krajinách, ktoré navštívili. Český spisovateľ, publicista a fotograf Miroslav Zikmund sa vo štvrtok 14. februára dožíva 100 rokov.



V rodine vitálneho cestovateľa sa dlhovekosť dedí z generácie na generáciu. "Môj otec sa dožil vo fyzickej a duševnej pohode 91 rokov a mama takmer 85 rokov," zaspomínal si v jednom z rozhovorov.



Samotný Zikmund má na dlhovekosť svoj vlastný recept: "Mozgové závity sa musia používať, aby nezhrdzaveli. Ten kto prestane čítať a zaujímať sa o svet, je v polovici cesty vytratiť sa zo života," dodal s úsmevom cestovateľ.



Miroslav Zikmund sa narodil 14. februára 1919 v Plzni. Po maturite v roku 1938 začal študovať Vysokú obchodnú školu. Na začiatku 2. svetovej vojny uzatvorili nemeckí okupanti české vysoké školy a tak Miroslav Zikmund dokončil štúdiá až v roku 1946. V tom čase sa v Prahe spriatelil s Jiřím Hanzelkom. V roku 1947 si obaja začali plniť svoj veľký študentský sen - cestovanie. S legendárnym autom Tatra 87 nastúpili trojročnú cestu naprieč Afrikou a Južnou Amerikou. V Afrike navštívili Alžírsko, Líbyu, Egypt, Sudán, Somálsko, Etiópiu, Tanzániu, Ugandu, Zambiu a Juhoafrickú republiku (JAR), v Južnej a Strednej Amerike zasa Argentínu, Paraguaj, Brazíliu, Bolíviu, Peru, Ekvádor, Panamu, Salvádor, Guatemalu a Mexiko.



Z tejto cesty odvysielal Československý rozhlas rekordných 702 reportáží, ktoré napísali. Vysielali sa v čase od mája 1947 do augusta 1952. Keby sa nakrútili na súvislý magnetofónový pás, lemoval by cestu z Prahy do Brna, teda cca 230 km. Nafotili množstvo fotografií a nakrútili metre dokumentárneho filmu. Všetko to použili vo svojich cestopisných knihách a filmoch.



Desiatky rokov staré texty svedčia o neuveriteľnej pracovitosti a schopnosti obidvoch cestovateľov a zároveň milo prekvapia svojou nadčasovosťou a poetikou. Nesmierny záujem o ich knihy dokazoval fakt, že len do roku 1954 boli úplne rozchytané tri vydania ich cestopisov s celkovým nákladom 150.000 kusov. Veľký úspech zaznamenávali aj filmové reportáže cestovateľskej dvojice. Napríklad len za prvý mesiac ich film Afrika navštívilo 790.000 divákov. Ako komerční inžinieri na cestách tiež predpripravili mnoho obchodných zmlúv pre štát.



Ich nasledujúca cesta v rokoch 1959-1964 smerovala na Blízky východ do Indie, Nepálu, na Sumatru, do Japonska a vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Cestu podnikli na dvoch upravených terénnych nákladných autách Tatra 805, tentoraz aj so sprievodom.



Zikmund a Hanzelka sa v roku 1968 postavili na stranu reforiem v Československu a na dlhých 20 rokov sa z politických príčin verejne odmlčali a nemohli publikovať. V roku 1977 podpísal Hanzelka Chartu 77. K mnohoročnej odmlke im pravdepodobne pomohla aj ich správa kriticky popisujúca hospodársky a sociálny stav na vtedajšom sovietskom území na východ od Uralu. Správa bola napísaná v roku 1964 na základe ich cesty po Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR). Vzhľadom na obsah a informácie o sovietskom hospodárstve bola vyhlásená za prísne tajnú a uverejnená až v roku 1990.



V roku 2017 sa objavilo na pultoch predajní aj knižné vydanie úspešného filmu Století Miroslava Zikmunda doplnené novými spomienkami a fotografiami.



Česká pošta vydá 14. februára 2019 špeciálnu edíciu známok pri príležitosti 100.jubilea Miroslava Zikmunda. Okrem portrétov oboch cestovateľov Zikmunda a Hanzelku budú známky obsahovať aj schematickú trasu ich dobrodružných ciest.