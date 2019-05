Víťazný oblúk bude plne obnovený na oslavy víťazstva nad nacizmom

Pamiatku, nachádzajúcu sa v hornej časti Champs-Élysées, navštívi každoročne 1,5 milióna turistov prevažne so zámerom absolvovať vyhliadku z jeho vrcholovej plošiny.

Paríž 3. mája (TASR) - Víťazný oblúk v Paríži, ktorý bol vlani poškodený počas protestov hnutia tzv. žltých viest, bude úplne zrenovovaný na budúcotýždňové oslavy európskeho víťazstva spojencov v druhej svetovej vojne. Oznámila to v piatok francúzska vláda, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Pamätník, ktorý obsahuje hrobku neznámeho vojaka, vandalsky spustošili v decembri protivládni demonštranti počas protestov, ktoré vyústili do výtržníctva a rabovania. Minister kultúry Franck Riester uviedol, že na obnovu poškodených sôch a vybavenia vo vnútri oblúka už úrady použili 1,2 milióna eur.



Demonštranti tiež popísali steny pamätníka grafitmi a rozbili umelecké diela vrátane kópie sochy "La Marseillaise" od Francoisa Rudeho. "Renovácia trvala iba niekoľko mesiacov, čo je veľmi rýchlo," uviedol Riester a vyzdvihol prácu pamiatkarov.



Minister potvrdil, že všetko bude pripravené na stredu 8. mája, keď sa na hlavnej parížskej triede Champs-Élysées uskutočnia oslavy 74. výročia víťazstva spojencov nad nacistickým Nemeckom.



Víťazný oblúk, ktorý dal postaviť Napoleon Bonaparte na pamiatku svojich vojenských triumfov, opätovne otvorili za menej než dva týždne po tom, ako doň 1. decembra vnikli výtržníci, hoci niektoré časti zostali oddelené kordónom.



Pamiatku, nachádzajúcu sa v hornej časti Champs-Élysées, navštívi každoročne 1,5 milióna turistov prevažne so zámerom absolvovať vyhliadku z jeho vrcholovej plošiny.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že jeho vláda bude pokračovať v programe premeny Francúzska, pričom dodal, že po mesiacoch nepokojov je nevyhnutná obnova verejného poriadku.



Macron uznal, že hnutie tzv. žltých viest vyvolalo v mnohých Francúzoch pocit hnevu a túžby po rýchlych zmenách, pričom vyzdvihol jeho "oprávnené požiadavky". Vyslovil však poľutovanie nad tým, že toto hnutie sa postupne menilo a zatienili ho incidenty spojené s násilnými prejavmi.



Protesty tzv. žltých viest spojené s blokádami ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Protesty postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom.