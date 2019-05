Víťazom eurovolieb v Poľsku je podľa exit pollu vládnuca strana PiS

Vládnuci konzervatívci by mali podľa týchto údajov získať 42,4 percenta hlasov, čo predstavuje 24 z 51 kresiel prináležiacich Poľsku v EP.

Varšava 26. mája (TASR) - Vládnuca pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) zrejme zvíťazila v Poľsku vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa v tejto krajine konali v nedeľu. Vyplýva to z prieskumu medzi voličmi, ktorého výsledky priniesla tlačová agentúra AFP.



Vládnuci konzervatívci by mali podľa týchto údajov získať 42,4 percenta hlasov, čo predstavuje 24 z 51 kresiel prináležiacich Poľsku v EP. Zoskupenie opozičných liberálnych strán, vystupujúce pod názvom Európska koalícia (KE), sa podľa tzv. exit pollu inštitútu Ipsos umiestňuje na druhej priečke so ziskom 39,1 percenta hlasov, resp. 22 kresiel.



Progresívna strana Jar (Wiosna) by mala získať 6,6 percenta hlasov a tri kreslá, zatiaľ čo 6,1 percenta a takisto tri kreslá prieskum pripisuje krajne pravicovému zoskupeniu Konfederácia.