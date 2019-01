Vláda predložila parlamentu dohodu s Macedónskom

Na základe zmienenej dohody sa má Macedónsko premenovať na Republiku Severné Macedónsko, výmenou za čo Grécko stiahne svoje námietky proti tomu, aby sa táto krajina stala členom NATO

Atény 21. januára (TASR) - Grécka vláda predložila v pondelok do parlamentu kontroverzne vnímanú dohodu o zmene názvu susedného Macedónska, ktorú vlani v júni dosiahli Atény a Skopje v snahe urovnať svoj dlhoročný spor.



Dohoda sa do parlamentu dostala len deň po tom, ako proti nej v gréckej metropole Atény demonštrovali desaťtisíce ľudí. Nedeľňajší protest pred parlamentom sprevádzali násilnosti, pri ktorých podľa agentúry AP utrpelo zranenia prinajmenšom 25 policajtov.



Na základe zmienenej dohody sa má Macedónsko premenovať na Republiku Severné Macedónsko, výmenou za čo Grécko stiahne svoje námietky proti tomu, aby sa táto krajina stala členom NATO a prípadne aj Európskej únie. Macedónsko už dohodu ratifikovalo a zmenilo svoju ústavu tak, že do nej začlenilo dodatok o premenovaní krajiny.



Na to, aby dohoda o zmene názvu nadobudla platnosť, ju však teraz musí ratifikovať ešte grécky parlament. Ľavicová vláda premiéra Alexisa Tsiprasa sa snaží získať dostatočnú podporu na jej odsúhlasenie v parlamente, pričom na jej rafitikáciu zrejme bude potrebovať hlasy šiestich opozičných poslancov, priblížila AP. Dodala, že poslanci gréckeho parlamentu by o dohode mali hlasovať v piatok.



Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedoniá. Atény sa obávali možných územných nárokov zo strany Skopje. Macedónsko so súhlasom gréckej strany dočasne používalo názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov (OSN).