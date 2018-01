Maďarská vláda pripravuje akčný plán na potlačenie Sorosovej siete

Kabinet podľa informácií denníka bude v stredu rokovať aj o návrhu, ktorý by umožnil zakázať finančníkovi s americko-maďarským dvojitým občianstvom vstup na územie Maďarska.

Budapešť 17. januára (TASR) - Maďarská vláda pripravuje akčný plán na potlačenie činnosti siete organizácií amerického finančníka Georgea Sorosa. Uviedol to v stredu denník Magyar Idök, podľa ktorého vláda uvažuje v týchto prípadoch o odobratí štatútu neziskovej organizácie, ale aj o zdanení jej príjmov.



Kabinet podľa informácií denníka bude v stredu rokovať aj o návrhu, ktorý by umožnil zakázať finančníkovi s americko-maďarským dvojitým občianstvom vstup na územie Maďarska. Vláda preto bude musieť preveriť možnosti úpravy príslušných právnych noriem.



Súčasťou akčného plánu je vytvorenie zoznamu organizácií, ktoré podporujú prisťahovalectvo. V ich prípade by sa im následne zrušil štatút neziskovej organizácie a zaviedol poplatok za "organizáciu prisťahovalectva".

Magyar Idök pripomína, že vláda na akčnom pláne proti Sorosovi pracuje už mesiac. Minister riadiaci kabinet úradu predsedu vlády Antal Rogán to oznámil vlani 11. decembra na schôdzke parlamentného výboru pre justíciu. Vláda 29. novembra prerokovala správu tajných služieb o Sorosovom vplyve v Európe.



Republiková rada vládnej strany Fidesz v utorok schválila politické uznesenie, ktoré odmieta Sorosov plán. "Rada odmieta snahy, aby sa Maďarsko zmenilo na prisťahovaleckú krajinu," píše sa v dokumente.