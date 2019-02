Vláda USA pošle na hranicu s Mexikom 3750 vojakov

Po uskutočnení tohto opatrenia sa počet amerických vojakov rozmiestnených na hranici s Mexikom zvýši na približne 4350.

Washington 4. februára (TASR) - Vláda USA presunie na hranicu s Mexikom ďalších približne 3750 vojakov. Okrem iného položia približne 240 kilometrov ostnatého drôtu, ktorý má zabrániť migrantom v nelegálnom vstupe na územie Spojených štátov, a vytvoria mobilný monitorovací systém, informovalo v nedeľu podľa agentúry DPA ministerstvo obrany (Pentagón).



Po uskutočnení tohto opatrenia sa počet amerických vojakov rozmiestnených na hranici s Mexikom zvýši na približne 4350. Americký prezident Donald Trump avizoval presun v súvislosti s tisíckami migrantov z krajín Strednej Ameriky, ktorí sa v posledných mesiacoch vydali k hraniciam USA. Do konca minulého roka dorazilo približne 6000 z nich do mexického pohraničného mesta Tijuana. V USA chcú získať azyl a tvrdia, že zo svojich domovských krajín utiekli pred násilím a chudobou.



Trump sa v nedeľu večer na Twitteri opäť vyjadril k tzv. karavánam migrantov. "Vzhľadom na karavány, ktoré pochodujú Mexikom smerom k našej krajine, musia byť republikáni pripravení urobiť čokoľvek, čo je nevyhnutné pre SILNÉ zabezpečenie hraníc. Demokrati nerobia nič. Ak nie je múr, nie je tam nijaká bezpečnosť. Obchodovanie s ľuďmi, drogy a zločinci - NEPUSTÍME VÁS!"



Trump nedávno vyslovil pochybnosti, či sa republikáni v Kongrese dohodnú s demokratmi na financovaní ním požadovaného múru na mexickej hranici. Ak dohodu nedosiahnu do 15. februára, hrozí ďalšie čiastočné zastavenie financovania federálnych inštitúcií (tzv. shutdown) alebo vyhlásenie stavu núdze na hraniciach s Mexikom.