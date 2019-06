Vláda USA potvrdila, že Irán zostrelil americký pozorovací dron

Uvedený incident sa odohral v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi.

Washington 20. júna (TASR) - Ministerstvo obrany Spojených štátov potvrdilo vo štvrtok správy o zostrelení pozorovacieho dronu amerického námorníctva iránskymi silami, trvá však na tom, že zostrelený stroj sa nenachádzal v iránskom, ale medzinárodnom vzdušnom priestore. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Podľa hovorcu ústredného velenia americkej armády Billa Urbana použil Irán raketový systém zem-vzduch na zostrelenie dronu typu BAMS-D, ktorý podľa neho letel v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Hormuzským prielivom. Vo vyhlásení uviedol, že k tejto udalosti došlo vo štvrtok o 01.35 h SELČ.



"Iránske správy, že lietadlo sa nachádzalo nad Iránom, sú nepravdivé. Bol to nevyprovokovaný útok na americký pozorovací prostriedok v medzinárodnom vzdušnom priestore," vyjadril sa Urban.



Iránske revolučné gardy predtým uviedli, že zostrelili "špionážny dron" patriaci Spojeným štátom, ktorý narušil vzdušný priestor Iránu. Podľa správy iránskej štátnej televízie došlo k tomuto zásahu na území južnej provincie Hormozgán susediacej s Hormuzským prielivom. Zábery tohto bezposádkového lietadla televízia nezverejnila.



Iránska štátna tlačová agentúra IRNA identifikovala americký stroj ako typ RQ-4 Global Hawk.



Veliteľ iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí vyhlásil, že zostrelenie bezposádkového lietadla predstavuje "jasný signál" pre Američanov. Dodal, že Irán "nemá v úmysle vstúpiť do vojny so žiadnou krajinou, je však na vojnu pripravený".



Uvedený incident sa odohral v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Tie pripisujú Iránu zodpovednosť za nedávne útoky proti tankerom v oblasti strategicky významného Hormuzského prielivu. Teherán však tieto obvinenia odmieta a vyjadruje predpoklad, že v skutočnosti za útokmi stoja Spojené štáty, ktoré ich chcú využiť na ospravedlnenie použitia sily proti Iránu.



Americká armáda vyslovila podozrenie, že Irán vypálil ešte minulý týždeň raketu na iný dron, ktorý bol nasadený po útoku na dva ropné tankery v Ománskom zálive, pripomenula AP.