Indická vláda vydala varovanie pred možnými útokmi v regióne Kašmír

Šrínagar 4. augusta (TASR) - Tisícky turistov a študentov začali sobotu opúšťať himalájsky región Kašmír po tom, ako indická vláda vydala varovanie o hrozbe "teroristických" útokov, informovala agentúra AFP.



Vláda štátu Džamú a Kašmír oznámila, že dovolenkári a náboženskí turisti by mali oblasť "okamžite" opustiť na základe informácií o "teroristickej hrozbe" počas hinduistickej púte.



Militanti podporovaní Pakistanom plánovali útok, ktorý sa mal zrealizovať počas tohtoročnej púte, uviedla na svoje webovej stránke stanica BBC s odvolaním sa na indické úrady.



Vláda z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva zrušila každoročnú púť, ktorá sa koná v tejto oblasti a takisto odporučila opustiť región aj študentom pochádzajúcim z iných indických štátov. Veľká Británia a Nemecko vydali varovania pred vycestovaním do tejto oblasti.



Do Kašmíru podľa AFP dorazili vojenské posily. Vláda priznala, že pred týždňom tam vyslala 10.000 vojakov.



India a Pakistan spravujú samostatné časti prevažne moslimského regiónu Kašmír, pričom oba štáty si nárokujú na jeho celé územie a viedli oň už dve vojny. India tvrdí, že Pakistan podporuje kašmírskych militantov, čo však Islamabad odmieta a militantov označuje za bojovníkov za slobodu.



Skupina ozbrojencov v roku 2017 v regióne Kašmír zaútočila na pútnikov. Pri útoku zahynulo sedem z nich a 19 ďalších utrpelo zranenia.