Vladimir Putin podpísal zákon o neskoršom odchode Rusov do dôchodku

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu zákon o dôchodkovej reforme, ktorá predpokladá postupné zvyšovanie odchodu do dôchodku o päť rokov - na 65 rokov pre mužov a 60 rokov pre ženy, píše agentúra AP.



Putin podľa vyhlásenia Kremľa podpísal zmienený zákon, ktorý predtým schválili obe komory ruského parlamentu.



Návrh zákona o dôchodkovej reforme predložila ruská vláda v polovici júna tohto roku. Navrhovala v ňom postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, pričom u žien malo ísť o vek 63 rokov a muži mali odchádzať do dôchodku vo veku 65 rokov. Tieto návrhy však vyvolali kritiku celého politického spektra a masové protesty občanov.



Prezident Putin následne predložil návrhy zmien, ktoré schválila najprv dolná komora parlamentu, Štátna duma, a v stredu aj Rada federácie.



Dôchodková reforma v Rusku by mala byť spustená v roku 2019 a dokončiť by sa mala do roku 2034.



Starší Rusi sa obávajú, že nebudú žiť dostatočne dlho, aby mohli náležite využiť dávky, zatiaľ čo mladšie generácie sa obávajú, že tento krok obmedzí príležitosti na trhu práce.



Putin zmienený krok obhajoval. Zvyšovanie veku odchodu do penzie je podľa neho nevyhnutné, pretože rastúca očakávaná dĺžka života v Rusku by mohla v prípade zachovania súčasnej hranice vyčerpať národné penzijné zdroje.