Sýrske vládne sily vykonali ťažké útoky na poslednú baštu povstalcov

Bejrút 3. mája (TASR) - Sýrske vládne sily so svojimi ruskými spojencami rozpútali v piatok ťažké útoky na hlavnú povstaleckú enklávu v Sýrii. Ide už o štvrtý po sebe nasledujúci deň ofenzívy, čo prinútilo ďalších civilistov utiecť z tohto nestabilného regiónu, informuje tlačová agentúra DPA.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedla, že vládne vrtuľníky zhodili na povstalecké územie v provinciách Idlib a Hamá na severozápade krajiny najmenej 68 barelových bômb. Vzhľadom na ťažké nálety boli v Idlibe zrušené piatkové poludňajšie moslimské modlitby, tvrdia aktivisti.



SOHR ďalej uvádza, že od spustenia útokov pred štyrmi dňami prišlo o život 38 ľudí vrátane 26 civilistov. Táto najnovšia eskalácia násilia vzbudila obavy o prímerie, ktoré v danej enkláve panovalo takmer osem mesiacov.



Rusko, kľúčový spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada, dosiahlo vlani v septembri s Tureckom, ktoré podporuje niektoré povstalecké skupiny, dohodu o zriadení demilitarizovanej nárazníkovej zóny v idlibskej enkláve. Týmto krokom sa predišlo rozsiahlej ofenzíve vládnych síl v danej oblasti.



Do nárazníkovej zóny spadajú tiež časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo. Idlib je poslednou veľkou opozičnou baštou v Sýrii. Asadove sily s podporou ruského vojenského letectva v uplynulých mesiacoch vydobyli späť pod svoju kontrolu rozsiahle územia od Západom podporovaných vzbúrencov a islamských militantov.



Washington v predchádzajúcich dňoch varoval, že násilie v tejto nárazníkovej zóne "spôsobí narušenie stability regiónu". Útoky od utorka prinútili tisícky sýrskych civilistov k úteku do táborov pri hranici s Tureckom. Boli pri nich poškodené aj štyri zdravotnícke zariadenia.