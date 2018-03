Viedeň odmietla, že by migranti spôsobili úpadok

Členka mestskej rady Viedne Renate Braunerová sa vyjadrila, že ju protimigračné video uráža.

Budapešť 7. marca (TASR) - Je zarážajúce, ako minister riadiaci úrad maďarskej vlády János Lázár uráža hlavné mesto susednej krajiny. Podľa spravodajského servera hvg.hu týmito slovami reagovala členka mestskej rady Viedne Renate Braunerová na protimigračné video, ktoré Lázár zverejnil na Facebooku.



"Ako radkyňa mesta Viedeň zodpovedná za medzinárodné záležitosti a hrdá občianka tohto mesta čo najrozhodnejšie protestujem proti tomu, ako Lázár prezentoval na videu moje rodné mesto. Čudujeme sa a považujeme za zarážajúce, že jeden politik dokáže takto znevažovať hlavné mesto susednej krajiny. Jeho obvinenia vecne neobstoja a zarmucuje nás, že sú xenofóbne. Osobne môžem maďarským mestám iba zaželať, aby boli takými mestami, akým je Viedeň - mestom disponujúcim najlepšími podmienkami pre život na svete," zdôraznila Braunerová na Twitteri.



Hvg.hu podotýka, že na videozáznam maďarského ministra sa zrejme sťažovalo mnoho ľudí, pretože Facebook ho stiahol zo svojej stránky.



Lázár vo videokomentári varoval, že ak maďarské opozičné strany "vpustia do krajiny migrantov", mohla by o 20 rokov aj maďarská metropola Budapešť vyzerať ako predmetná viedenská štvrť, ktorej názov však vo svojom facebookovom príspevku neuviedol.



Otázka prisťahovalectva je hlavnou témou kampane protiimigračnej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána pred maďarskými parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na 8. apríla.



Maďarské vládne video, ktoré poukazuje na to, že Viedeň je kvôli migrantom v úpadku, médiá kritizujú



Viedeň je podľa viacerých prieskumov jedným z najlepších miest pre život na svete, reagoval v stredu maďarský spravodajský server 168ora.hu na protimigračné video ministra riadiaceho úrad maďarskej vlády Jánosa Lázára. Ten v utorok zverejnil na Facebooku video, v ktorom tvrdí, že nemenovaný okres v rakúskej metropole Viedeň sa stal v dôsledku prisťahovalectva špinavším, chudobnejším a nebezpečnejším.



Na video upozornila aj agentúra AP, podľa ktorej premiér Viktor Orbán 30. januára v rakúskej metropole na schôdzke s kancelárom Sebastianom Kurzom ocenil, že Rakúsko je nielen dobrým priateľom Maďarska, ale aj partnerom v otázke prisťahovalectva.



Server 168ora.hu dodáva, že Viedeň je hlavným mestom krajiny, ktorej hospodársku vyspelosť by do roku 2050 chcel dobehnúť guvernér Maďarskej národnej banky (MNB) György Matolcsy. Guvernér v utorok na konferencii Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory povedal, že Maďarsko by priemernú ekonomickú úroveň krajín Európskej únie mohlo dosiahnuť do roku 2030 - a do roku 2050 by mohlo dosiahnuť úroveň rakúskeho hospodárstva.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach