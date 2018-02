Vládnuca strana v JAR pripravuje hlasovanie o nedôvere Zumovi

Cieľom hlasovania o vyslovení nedôvery je odvolať Zumu a umožniť, aby post prezidenta Juhoafrickej republiky (JAR) prevzal doterajší viceprezident Cyril Ramaphosa.

Johannesburg 14. februára (TASR) - Juhoafrická vládnuca strana v stredu oznámila, že pripravuje na štvrtok hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery prezidentovi Jacobovi Zumovi. Parlament by mohol následne zvoliť novú hlavu štátu, informuje agentúra AP.



Cieľom hlasovania o vyslovení nedôvery je odvolať Zumu a umožniť, aby post prezidenta Juhoafrickej republiky (JAR) prevzal doterajší viceprezident Cyril Ramaphosa, uviedol generálny pokladník Afrického národného kongresu (ANC) Paul Mashatile. Zuma má podľa jeho slov termín do stredy na to, aby reagoval na rozhodnutie vládnucej strany o svojom odvolaní.



Šéf parlamentného klubu ANC Jackson Mthembu zdôraznil, že strana chce vyriešiť krízu okolo vedenia krajiny čo najskôr. Dodal, že v urýchlenom konaní by parlament mohol vo štvrtok odvolať Zumu z funkcie, ak dovtedy sám neodstúpi, a poslanci by bezprostredne na to zvolili nového prezidenta.



ANC si želá, aby bol novým prezidentom JAR Ramaphosa, ktorý je najvplyvnejším konkurentom Zumu v rámci strany. Ramaphosu vlani v decembri tiež zvolili za lídra ANC.



Vládnuca strana v utorok oznámila, že jej výkonný výbor rozhodol "odvolať" prezidenta, ktorý je zapletený do korupčných škandálov. Polícia v stredu uskutočnila raziu v dome prominentnej podnikateľskej rodiny spojenej so Zumom, kde zadržala viacero osôb.