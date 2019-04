Vládny Fidesz pripravuje k eurovoľbám fóra na 220 miestach krajiny

Podľa komerčnej televízie ATV na týchto podujatiach v nadchádzajúcich týždňoch vystúpi s prejavom vyše 60 vedúcich politikov Fideszu a kandidátov na poslancov EP.

Budapešť 29. apríla (TASR) - V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) ide o veľa, voliči totiž budú rozhodovať o tom, či Európska únia zostane Európou národov - spoločenstvom Európanov, alebo sa stane kontinentom prisťahovalcov. Uviedol to v pondelok v Budapešti komunikačný riaditeľ maďarskej vládnej strany Fidesz Balázs Hidvéghi, ktorý avizoval, že Fidesz pripravuje volebné fóra na takmer 220 miestach celej krajiny.



Podľa komerčnej televízie ATV na týchto podujatiach v nadchádzajúcich týždňoch vystúpi s prejavom vyše 60 vedúcich politikov Fideszu a kandidátov na poslancov EP.



Hidvéghi vyjadril presvedčenie, že v Európe silnie hlas tých, ktorí odmietajú násilné prisťahovalectvo a ktorí vnímajú Európu národov ako hodnotu. "Bojujeme aj za to, aby sa v rámci Európskej ľudovej strany (EPP) podarilo zastaviť sily podporujúce prisťahovalectvo a aby sa európski ľudovci vrátili na cestu kresťanskej demokracie a k uvažovaniu v intenciách národov," dodal.



Voľby do EP v Maďarsku vypísal prezident János Áder na nedeľu 26. mája.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)