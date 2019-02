Vlak s Kim Čong-unom dorazil do Vietnamu, do Hanoja ho dovezú autom

Krátko po príchode a slávnostnom privítaní presadol Kim Čong-un do auta, ktoré ho dovezie do 170 kilometrov vzdialeného vietnamského hlavného mesta Hanoj.

Dong Dang 26. februára (TASR) - Obrnený vlak, vezúci severokórejského vodcu Kim Čong-una, dorazil v utorok približne o 08.10 h miestneho času (02.10 h SEČ) do stanice vo vietnamskom meste Dong Dang ležiacom pri hraniciach s Čínou. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Krátko po príchode a slávnostnom privítaní presadol Kim Čong-un do auta, ktoré ho dovezie do 170 kilometrov vzdialeného vietnamského hlavného mesta Hanoj, kde sa v stredu a vo štvrtok stretne na druhom summite s prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Kim Čong-un je prvým severokórejským vodcom, ktorý navštívil Vietnam od roku 1964, keď tam zavítal jeho starý otec Kim Ir-sen.



Olivovo zelený vlak s Kim Čong-unom sa vydal na vyše 4000-kilometrovú cestu k vietnamsko-čínskym hraniciam v sobotu zo severokórejskej metropoly Pchjongjang.



Na summit do Vietnamu odcestoval v pondelok na palube prezidentského špeciálu Air Force One z Andrewsovej leteckej základne pri Washingtone aj Donald Trump.



Krátko pred odchodom z Bieleho domu vyjadril optimizmus, že pôjde o "neskutočne úžasný summit" a dodal, že "chceme denuklearizáciu" Kórejského polostrova.



Šéf Bieleho domu v nedeľu vyjadril očakávanie, že spoločne s Kim Čong-unom nadviažu na pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na ich vlaňajšom summite v Singapure. Americký prezident vyjadril aj presvedčenie, že Severná Kórea sa môže čoskoro stať "významnou ekonomickou mocnosťou", ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní.



Podrobný program dvojdňovej vrcholnej schôdzky zatiaľ nebol zverejnený. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová v pondelok uviedla, že obaja lídri sa v stredu večer po krátkom rozhovore medzi štyrmi očami zúčastnia na spoločnej večeri, na ktorej budú každého sprevádzať dvaja členovia ich delegácií. K Trumpovi sa pripoja americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney, zatiaľ čo Kima má sprevádzať jeho blízky spolupracovník Kim Jong-čchol a ďalší predstaviteľ.



Trump sa v stredu pred summitom stretne s vietnamským prezidentom Nguyenom Phu Trongom, následne má naplánované bilaterálne rozhovory s ďalšími vietnamskými predstaviteľmi.