Vlakové spojenie medzi Bruselom, Parížom a Londýnom narušila porucha

Rýchlovlak Eurostar smerujúci do Londýna strhol pred stanicou v Bruseli časť elektrického vedenia a zablokoval tak vysokorýchlostnú trať.

Brusel 24. júla (TASR) - Narušenie železničnej dopravy medzi Bruselom, Parížom a Londýnom si v stredu vyžiadala porucha elektrického vedenia. Informuje o tom agentúra AFP s tým, že omeškania vlakov postihli počas vlny horúčav stovky cestujúcich.



Belgická spoločnosť Infrabel, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v Belgicku, uviedla, že rýchlovlak Eurostar smerujúci do Londýna strhol pred stanicou v Bruseli časť elektrického vedenia a zablokoval tak vysokorýchlostnú trať.



Zastaviť následne musel aj rýchlovlak Thalys idúci do Paríža, ktorý bol za zmieneným Eurostarom. Jeho približne 300 pasažierov následne previezli iným vlakom do Bruselu, kde čakali na náhradné spojenie. Podobný osud postihol aj zhruba 600 pasažierov zmieneného vlaku Eurostar, ktorým ponúkli vodu a napokon ich taktiež previezli do Bruselu, informovala belgická agentúra Belga.



Pre incident musela spoločnosť Eurostar zrušiť dva spoje z Londýna do Bruselu a dva ďalšie z Bruselu do Londýna. Veľké omeškania hlásila na svojich spojoch do Paríža aj spoločnosť Thalys.



Belgicko rovnako ako zvyšok západnej Európy zápasí s vlnou horúčav. V krajine dokonca v stredu padol teplotný rekord, 38,9 stupňa Celzia, ktorý meteorológovia namerali na vojenskej základni Kleine-Brogel ležiacej zhruba 100 kilometrov severovýchodne od Bruselu - v provincii Limbursko pri hraniciach s Holandskom.



Či porucha elektrického vedenia na železnici súvisí s počasím, však dosiaľ zrejmé nie je, píše AFP.