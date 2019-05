Vo eurovoľbách by v ČR zvíťazilo ANO, ďalšie miesta ovplyvní účasť

Za hnutím ANO nasledujú s veľkým odstupom strany ODS a Piráti. Poradie strán na ďalších miestach by sa podľa prieskumnej spoločnosti malo odvíjať od volebnej účasti.

Praha 9. mája (TASR) - Favoritom volieb do Európskeho parlamentu (EP) je v Českej republike vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša. S odvolaním sa na volebný model spoločnosti Media o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Za hnutím ANO nasledujú s veľkým odstupom strany ODS a Piráti. Poradie strán na ďalších miestach by sa podľa prieskumnej spoločnosti malo odvíjať od volebnej účasti. Tá pri posledných voľbách v roku 2014 dosiahla v ČR 18,2 percenta.



Citovaný model pracoval s volebnou účasťou v rozmedzí 15-35 percent. Pri najnižšej účasti by sa zisk ANO pohyboval okolo 22 percent, zatiaľ čo s rastúcou účasťou by narástol až k 25 percentám.



"S klesajúcou účasťou by sa zvyšoval pravdepodobný zisk ODS (z 13 na viac ako 14 percent). Najmä by sa však zvyšoval zisk koalície TOP 09, STAN a Zelených (z hodnôt okolo osem percent na viac ako 11 percent) a KDU-ČSL (zo siedmich percent na viac ako osem percent). Tieto strany majú totiž viac angažovaných voličov, ktorí v malej účasti začínajú hrať veľkú rolu," vysvetlila agentúra.



Prieskum sa uskutočnil od 16. marca do 3. mája a zapojilo sa do neho 2144 respondentov.



Voľby do europarlamentu sa v členských krajinách Únie konajú 23.-26. mája