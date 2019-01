Vo Francúzsku pochovali jedného z posledných účastníkov SNP

Na pohrebe sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Igor Slobodník.

Paríž/Issy-les-Moulineaux 30. januára (TASR) - Vo francúzskom meste Issy-les-Moulineaux v stredu v kruhu rodiny pochovali jedného z posledných účastníkov Slovenského národného povstania (SNP) Jeana Baptista Boyera, ktorý zomrel 22. januára vo veku 96 rokov v Gentilly pri Paríži. Na pohrebe sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Igor Slobodník. "Pre rodinu francúzskeho odbojára v SNP je to veľká česť," informoval TASR docent Univerzity Paríž I (Université Paris I - La Sorbonne) Alain Soubigou.



Správu o úmrtí aj konaní pohrebu Alainovi Soubigouovi potvrdil profesor filozofie na Univerzite Sorbonne Alain Boyer, syn zosnulého Jeana Baptistu Boyera.



So zosnulým Jeanom Baptistom Boyerom, sa verejnosť rozlúčila v Kostole sv. Štefana v Issy-les-Moulineaux, samotné uloženie telesných pozostatkov do hrobu sa uskutočnilo v úzkom rodinnom kruhu.



Jean Baptiste Boyer, ktorý sa narodil 31. augusta 1922 v meste Clermont-Ferrand, nebol kariérny vojak. Od mladosti pracoval v službách Pošty a telekomunikácií (PTT). Utiekol zo Škodových závodov v Dubnici, kde bol na nútených prácach. Podarilo sa mu spojiť s Prvou československou partizánskou brigádou M. R. Štefánika, ktorú v auguste 1944 sformoval nadporučík Piotr Alexejevič Veličko. Francúzi, ktorí utiekli buď z nútených prác (55 mužov) alebo zo zajatia (147 mužov), v rámci nej tvorili pod velením kapitána Georgea Barazera de Lannuriena (1915-1988) partizánsku jednotku. Bojovali najmä v okolí Strečna. Po potlačení SNP generál Charles de Gaulle počas návštevy Moskvy 9. decembra 1944 poďakoval francúzskym partizánom za ich protifašistický odboj. Do Francúzska sa vrátili v lete 1945.



Po skončení druhej svetovej vojny Jean Baptiste Boyer znova pracoval na Francúzskej pošte a telekomunikáciách a skončil ako generálny inšpektor.



Stal sa predsedom Združenia francúzskych partizánov na Slovensku. Za účasť v odboji dostal niekoľko francúzskych medailí a radov, ako aj Medailu SNP.



Jean Baptiste Boyer napísal knihu pamätí o bojoch na Slovensku s názvom Résistants, partisans français en Slovaquie, 1944-1945.



Podľa Soubigoua v súčasnosti žije v Bretónsku (departement Morbihan) pravdepodobne posledný francúzsky partizán, ktorý bojoval na Slovensku - Roger Naël.



Francúzsko malo na frontoch vo východnej časti Európy dve jednotky: stíhaciu leteckú jednotku Normandie-Niemen a partizánsku skupinu kapitána de Lannuriena na území Slovenska.



Zdroje:



