Vo Francúzsku podľa odhadov zvíťazilo Le Penovej Národné združenie

Vo Francúzsku prišlo hlasovať 52 až 54 percent oprávnených voličov v porovnaní s rokom 2014, kedy hlasovalo 35,1 percenta voličov.

Paríž 26. mája (TASR) - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) vo Francúzsku sa stala podľa dvoch z prvých odhadov tamojších výsledkov euroskeptická strana Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s tým, že ak by sa odhady potvrdili, šlo by o veľké sklamanie pre proeurópskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Podľa tzv. exit pollov, ktoré vypracovali agentúry Ifop-Fiducial a Harris Interactive-Agence Epoka Národné združenie získalo približne 24 percent hlasov. Macronovo centristické hnutie Republika v pohybe (LREM) zaostáva s 22,5 až 23 percentami.



Za nimi sa podľa odhadov umiestnili Zelení (12 až 12,7 percenta), ktorí si oproti roku 2014 polepšili. Nasledujú Republikáni so ziskom 8 až 8,2 percenta hlasov a Socialisti so ziskom 6,3 až 6,5 percenta hlasov.



