Vo Francúzsku pokračovali protesty žltých viest

Paríž 12. mája (TASR) - Prívrženci francúzskeho hnutia tzv. žltých viest pokračovali v sobotu v pravidelných pouličných protestoch, informovala agentúra AP.



Podľa bilancie ministerstva vnútra sa na protestoch v celej krajine zúčastnilo asi 18 600 ľudí vrátane asi 1200 v Paríži, uviedla agentúra AFP. Hnutie žltých viest však informovalo o viac ako 37 000 demonštrantoch.



Pochod v Paríži sa začal v blízkosti sídla univerzity Jussieu. Žlté vesty takto chceli vyjadriť solidaritu s učiteľmi, ktorí tento týždeň štrajkovali na protest proti návrhu vzdelávacej reformy.



Vzhľadom na to, že stále platí zákaz zhromažďovania a protestov na parížskej triede Champs-Élysées a na väčšine územia centrálnej časti Paríža, dejiskami celoštátnych protestných zhromaždení boli mestá Lyon v stredo-východnom Francúzsku a Nantes na západe krajiny. V každom z týchto miest sa zišlo do 3000 prívržencov protivládneho hnutia.



Zhromaždenia mali väčšinou pokojný priebeh, ale polícia v Nantes bola nútená použiť slzotvorný plyn na rozohnanie demonštrantov, z ktorých mnohí sa pokúšali stavať v uliciach barikády. V následných potýčkach s radikálmi bolo zranených najmenej desať zasahujúcich policajtov. Zhromaždenie sa začalo rozchádzať okolo 18:00 h SELČ.



Viacerí rečníci na zhromaždeniach žltých viest vyzývali prítomných, aby 26. mája, keď sa vo Francúzsku budú konať voľby do Európskeho parlamentu, šli voliť a "volili proti Macronovi".



"Ak (Macron) skončí na druhom mieste, vráti ho to na zem a zistí, že má slúžiť nám, nie bohatým," uviedol predstaviteľ žltých viest Jerôme Rodrigues, ktorý sa stal jednou z vedúcich osobností hnutia - okrem iného aj v súvislosti s medializáciou jeho zranenia počas protestov, keď v januári po zásahu tváre gumeným projektilom prišiel o oko.



Agentúra AFP dodala, že žlté vesty idú do eurovolieb s viac ako jednou kandidátnou listinou. V prieskumoch verejnej mienky však nevykazujú nárast počtu sympatizantov.



V reakcii na protivládne protesty prezident Macron v apríli predstavil súbor opatrení v oblasti zvyšovania miezd a daňových úľav pre osoby s nízkymi príjmami a prisľúbil, že sťažnosti a návrhy voličov bude vláda riešiť operatívnejšie.