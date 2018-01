Vo Francúzsku sa stal ďalší útok na člena židovskej komunity

Francúzska tlač informovala, že k incidentu došlo v pondelok okolo 18.30 h na jednej z ulíc v Sarcelles.

Paríž 31. januára (TASR) - Francúzske úrady prešetrujú okolnosti fyzického útoku na osemročného židovského chlapca, ktorý sa odohral v pondelok na parížskom predmestí Sarcelles.



Prezident Emmanuel Macron vydal k incidentu vyhlásenie na svojom konte na sociálnej sieti Twitter. Uviedol v ňom, že chlapec sa stal terčom útoku len preto, lebo mal na hlave jarmulku.



"Zakaždým, keď sa útočí na nejakého občana pre jeho vek, vzhľad či vierovyznanie, útočí sa na republiku ako celok," upozornil Macron.



Podľa vyhlásenia ministra vnútra Gérarda Collomba majú vyšetrovatelia podozrenie, že motívom činu bol antisemitizmus.



Francúzska tlač informovala, že k incidentu došlo v pondelok okolo 18.30 h na jednej z ulíc v Sarcelles. Chlapec bol ako žid jasne identifikovateľný: mal jarmulku, pajesy, tradičný kabát a na páse rituálny opasok cicit. Útočníci - údajne tínedžeri afroamerického pôvodu vo veku 15-16 rokov - ho zhodili na zem, bili päsťami a kopali doňho. Útočili mlčky a obeti nič neukradli. Z miesta činu ušli.



Francúzsky denník Le Figaro upozornil, že k pondelkovému útoku došlo necelé tri týždne po inom incidente v Sarcelles, kde zatiaľ neznámy muž udrel do tváre 15-ročné židovské dievča v rovnošate jedného zo súkromných židovských lýceí.



Podobne ako v prípade útoku z pondelka, ani tento útočník nič nepovedal a svoju obeť ani neokradol. Prokuratúra v tomto prípade zatiaľ nekoná. Polícia totiž tvrdí, že nemuselo ísť o antisemitský útok. Vysvetlila, že dievča ako židovku nebolo možné identifikovať podľa žiadneho vonkajšieho znaku. Tento argument však časť židovskej komunity odmieta.



Poslanec za Socialistickú stranu a bývalý primátor Sarcelles, Francois Pupponi, však medzi obomi útokmi vidí spojitosť. V rozhovore pre stredajšie Le Figaro uviedol: "Poznám profil týchto delikventov: sú to zúfalci, ale nie hlúpi, oni presne vedia, čo robia. Prišli do židovskej štvrte len pre to, aby si udreli do žida".



Pupponi informoval, že v parlamente predloží pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby antisemitizmus a rasizmus boli použité ako priťažujúca okolnosť pri posudzovaní každého útoku na člena nejakej náboženskej komunity, ak obeť mala na sebe nejaký identifikujúci znak.