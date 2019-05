Vo Francúzsku sa začína kampaň pred voľbami do europarlamentu

Náklady na kampaň si politické strany platia z vlastných zdrojov. Nárok na ich preplatenie zo štátnych prostriedkov budú mať len tie strany, ktoré získajú viac ako tri percentná hlasov.

Paríž 13. mája (TASR) - Dva týždne pred samotným hlasovaním sa v pondelok vo Francúzsku začína oficiálna kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Prieskumy verejnej mienky predpovedajú zatiaľ vyrovnaný súboj o prvenstvo: vládnu stranu Republika v pohybe (LREM) a krajne pravicové Národné združenie (RN) podporuje totiž po 22 percent opýtaných.



Voľby do europarlamentu sa vo Francúzsku budú konať 26. mája, pripomína denník Le Figaro.



Ako informovali francúzske médiá, súčasťou kampane budú aj televízne debaty či vysielanie reklamných spotov v televízii. Očakáva sa, že kandidáti do europarlamentu a ich strany budú veľmi aktívne aj na sociálnych sieťach.



Náklady na kampaň si politické strany platia z vlastných zdrojov. Nárok na ich preplatenie zo štátnych prostriedkov budú mať len tie strany, ktoré získajú viac ako tri percentná hlasov.



Predvolebná kampaň sa vo Francúzsku a časti jeho zámorských území skončí 25. mája o polnoci. V zámorských územiach - na ostrovoch Guadeloupe, Martinik, Guyana, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Saint-Pierre a Miquelon a vo Francúzskej Polynézii - sa predvolebná agitácia vzhľadom na časový posun skončí v piatok 24. mája. V týchto oblastiach sa v eurovoľbách bude hlasovať 25. mája.



Právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu má 46,9 milióna voličov, z ktorých 1,3 milióna žije mimo územia Francúzska.