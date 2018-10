Vo Francúzsku začali nové vyšetrovanie prípadov malformácií u bábätiek

Počiatočné vyšetrovanie úradov zverejnené 4. októbra dospelo k záveru, že výskyt malformácií rúk u novorodencov v daných oblastiach nepredstavuje žiadnu odchýlku od celoštátneho priemeru.

Paríž 31. októbra (TASR) - Vo Francúzsku začali na celonárodnej úrovni prešetrovať početné prípady detí narodených so zdeformovanými alebo chýbajúcimi hornými končatinami.



K tomuto oznámeniu došlo po tom, ako francúzsky úrad verejného zdravotnícka v utorok uviedol, že identifikoval 11 prípadov narodenia detí s malformáciami hornej končatiny v departemente Ain na východe krajiny v rokoch 2000-14. V tejto oblasti totiž už predtým zaznamenali sedem takých prípadov z rokov 2009-14, informovala v stredu agentúra DPA.



Podobné prípady hlásili aj z regiónu Loire Atlantique (tri deti narodené v rokoch 2007-08) a z Bretónska (štyri deti narodené v rokoch 2011-13).



Počiatočné vyšetrovanie úradov zverejnené 4. októbra dospelo k záveru, že výskyt malformácií rúk u novorodencov v daných oblastiach nepredstavuje žiadnu odchýlku od celoštátneho priemeru. Úrady preto nevideli dôvod na znepokojenie ani na hlbšie štúdium tohto fenoménu, uviedol už skôr spravodajský portál RTL.



Podľa úradu verejného zdravotníctva môžu byť za malformáciami končatín genetické anomálie, určité lieky ako napríklad talidomid či fyzické poškodenie plodu počas tehotenstva. Podľa odborníkov táto vrodená chyba môže tiež súvisieť so životným prostredím.



Poslanec Európskeho parlamentu Yannick Jadot na začiatku októbra poukázal na to, že malformácie končatín môžu súvisieť s používaním pesticídov na poliach.



Francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová uviedla, že chce vedieť skutočnú príčinu výskytu týchto prípadov v Aine, a upozornila na to, že vyšetrovanie môže byť komplikované.



"Môže to súvisieť so životným prostredím, možno s niečím, čo (matky) zjedli, vypili alebo dýchali, neviem," uviedla Buzynová pre rozhlasovú stanicu RMC.