Vo Švajčiarsku sa konajú parlamentné voľby

Ženeva 20. októbra (TASR) - Vo Švajčiarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, v ktorých sa očakáva, že výrazné zisky by mohli dosiahnuť "zelené strany", požadujúce odvážne kroky v boji proti klimatickej kríze. Protiimigračné, krajne pravicové strany by zase podľa odhadov mohli zaznamenať pokles hlasov voličov. Informovala o tom agentúra AFP.



Prieskumy verejnej mienky poukazujú na "zelenú vlnu", uviedol politický inštitút Sotomo, podľa ktorého dôjde možno k jednému z najvýznamnejších posunov v najnovších politických dejinách Švajčiarska.



Pravicovo-populistická Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá je opakovane kritizovaná za démonizovanie migrantov, pravdepodobne napriek tomu zostane aj naďalej najväčšou parlamentnou stranou - podľa prieskumov má 27-percentnú podporu voličov. V parlamentných voľbách v roku 2015 dosiahla pritom zisk až 29 percent.



Viaceré prieskumy však ukázali, že najdôležitejšou volebnou témou sa pre Švajčiarov tento rok stala klimatická zmena, ktorá odsunula tému migrácie do úzadia.



Ľavicová Švajčiarska strana zelených (GPS), ktorú v predchádzajúcich voľbách podporilo len vyše sedem percent voličov, má aktuálne takmer 11-percentnú podporu, vyplýva z októbrového prieskumu zverejneného verejnoprávnou stanicou RTS.



Narastá aj podpora Zelenej liberálnej strany (GLP). Ide o environmentálnu stranu s liberálne zameranou sociálno-ekonomickou politikou, ktorá podľa údajov RTS dosahuje viac než sedempercentný zisk v porovnaní s piatimi percentami, ktoré dosiahla pred štyrmi rokmi.



Švajčiari si v nedeľu volia členov oboch parlamentných komôr - 200-člennej Národnej rady a 46-člennej Rady štátov.