Vo Švajčiarsku sa začal proces so štvornásobným vrahom z Rupperswillu

Bern 13. marca (TASR) - Proces s páchateľom jedného z najbrutálnejších zločinov v histórii švajčiarskej kriminalistiky - štvornásobnej vraždy z Rupperswilu z 21. decembra 2015 - sa začal v utorok namiesto Okresného súdu v Lenzburgu v priestoroch mobilnej policajnej jednotky v Schafisheime.



Vypátranie 34-ročného doteraz bezúhonného švajčiarskeho občana Thomasa N., ktorý bol známy ako tréner futbalových talentov a o ktorom v rámci vyšetrovania vysvitlo, že je skrachovaným študentom a pedofilom, sťažil fakt, že jeho odtlačky prstov na mieste činu sa nenachádzali v žiadnej databáze.



Za jeho činom bol fakt, že si mladšieho syna 48-ročnej ženy vybral ako obeť a následne podrezal hrdlo nielen jemu, ale aj jeho matke, staršiemu bratovi i jeho priateľke. Aj podpálenie domu, v ktorom sa našli telá brutálnej štvornásobnej vraždy, si podobne ako samotný zločin vopred naplánoval, a to so zámerom zahladiť stopy. Polícia dlho nepoznala motív činu a mala do činenia so štyrmi evidentne zavraždenými osobami, ktorých telá sa našli vo vyhorenom dome neďaleko švajčiarsko-nemeckej štátnej hranice. Za informácie, ktoré by viedli k dolapeniu vraha, vypísala preto vo februári 2016 historicky najvyššiu odmenu - 100.000 švajčiarskych frankov. Túto však nebolo potrebné vyplatiť, pretože k zadržaniu muža nepomohli občania, ale neúnavná práca 40-člennej špeciálnej skupiny kriminalistov.



Ako denník Blick konštatoval po prvom dni procesu, ktorý by mal v piatok vyvrcholiť vynesením rozsudku, skutočná úprimná ľútosť obžalovaného sa v súdnej sieni, kde priebeh konania sledovalo 65 zástupcov médií a 35 ďalších pozorovateľov, neprejavila. Muž pôsobil chladne a bezcitne, keď sa hovorilo o zločine. Z výpovedí dvoch psychiatrov ale vyplynulo, že tohto páchateľa s narcistickými sklonmi, uvedomujúceho si dlhodobo svoju pedofilnú orientáciu, považujú za liečiteľného.



Zo žaloby vyplýva, že zadržaný, ktorý zneužitie zavraždeného chlapca nakrútil a ktorý mal v počítači vyše tisícky pedofilných videozáznamov a viac ako 10.000 takýchto fotografií, plánoval ešte pred zadržaním v máji 2016 ďalšie podobné činy.