Vo Švédsku sa začal súd zaoberať žiadosťou o zatknutie J. Assangea

Štokholm 3. júna (TASR) - V Švédsku sa začalo v pondelok súdne pojednávanie v súvislosti so žiadosťou o vydanie zatykača na zakladateľa projektu WikiLeaks Juliana Assangea, píše agentúra DPA.



Prokurátorka Eva-Marie Perssonová na súde v meste Uppsala povedala, že chce, aby bol na 47-ročného Austrálčana vydaný zatykač v súvislosti so znásilnením, ktorého sa údajne dopustil počas návštevy krajiny v roku 2010.



Prokuratúra, ktorá vedie vyšetrovanie vo veci obvinenia Assangea z údajného znásilnenia, žiadosť o jeho zatknutie podala v máji.



Asseangeov švédsky obhajca Per Erik Samuelson povedal, že jeho klient všetky obvinenia poprel a želá si, aby vypočúvanie pred súdom bolo verejné, informovali z priestorov súdu miestne médiá. Sudca rozhodol, že všetky podrobnosti v súvislosti s údajným znásilnením sa budú prerokúvať za zatvorenými dverami a dal vyprázdniť rokovaciu sieň.



Assange, ktorého v apríli vysťahovali z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýval od roku 2012, zatkla britská polícia 11. apríla. Tento austrálsky whistleblower tiež čelí vydaniu do Spojených štátov pre údajnú konšpiráciu v súvislosti s vniknutím do počítača amerického ministerstva obrany.