Vo Švédsku zatkli osoby podozrivé z plánovania teroristického útoku

Stupeň teroristického ohrozenia vo Švédsku zostáva nezmenený a stále platí tretí stupeň na päťstupňovej škále, čo znamená zvýšenú hrozbu.

Štokholm 30. apríla (TASR) - Tri osoby zatkli v pondelok vo Švédsku pre podozrenie z plánovania teroristického útoku. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na švédsku tajnú službu Säpo. Jej agenti vypočúvali aj ďalšie osoby.



K zatknutiam došlo v oblasti Štokholmu a v severnej časti krajiny. Tajná služba Säpo vo vyhlásení uviedla, že podozrivých sledovali "nejaký čas" a v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by útok bezprostredne hrozil. Dodala, že prípravy naň trvali nejaký čas.



Tajná služba vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie neoznámila identitu podozrivých. Nekonkretizovala ani to, o akú hrozbu malo ísť.



Stupeň teroristického ohrozenia vo Švédsku zostáva nezmenený a stále platí tretí stupeň na päťstupňovej škále, čo znamená "zvýšenú hrozbu".



Agentúra AP pripomína, že 40-ročný Uzbek vrazil vlani v apríli v centre Štokholmu nákladným automobilom do davu ľudí. Útok si vyžiadal päť mŕtvych a 14 vážne zranených. Rachmat Akilov chcel svojím činom potrestať Švédsko za to, že vstúpilo do koalície proti džihádistickej organizácii Islamský štát.